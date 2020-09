A caravana morada contra a violencia de xénero chega a Meis

0

La Voz de Galicia La Voz

Meis 23/09/2020 16:16 h

Este venres día 25 de setembro chega a Caravana morada a Meis, concretamente a Praza de España en horario de 16.00 a 21.00h. Os membros do goberno municipal con mebros do GDR achegaranse para dar por iniciada a actividade ás catro da tarde. A caravana morada estivo o pasado sábado en Cambados, abrindo así un percorrido por toda a comarca. Trátase dun servizo de información e asesoramento, inscrito dentro dos programas do Pacto de Estado para a Violencia de Xénero.