Segunda jornada de autobuses vacíos en el colegio de O Mosteiro

La Voz de Galicia

Meis / La Voz 11/09/2020 17:27 h

Oficialmente, el curso ha comenzado en el colegio de O Mosteiro (Meis). Pero la realidad es bien diferente. Si el primer día de clase acudieron al centro dos menores, este viernes fueron solo cuatro los que se incorporaron a las aulas. «Volveu ser un día de autobuses valeiros», explica Sonia Otero, la presidenta de la ANPA A Capela. La asociación considera que la respuesta de las familias es lógica. Tan lógica, como la campaña emprendida desde ese colectivo para que la Xunta «paralice as clases» hasta que el centro, cuyo equipo directivo está confinado tras haber dado positivo en covid-19 el director, esté en condiciones adecuadas.

La asociación ha remitido un escrito a la Consellería de Educación y al departamento de Inspección Educativa. En él hacen un detallado relato de lo acontecido en la última semana en O Mosteiro y plantean tres exigencias de mínimos para dar por iniciado el curso: que se realice una desinfección de las instalaciones, que haya resultados negativos en las PCR practicadas a los docentes en cuarentena, y que se terminen los trabajos para la adaptación del centro al protocolo covid-19, toda vez que ese era un trabajo que estaba realizando el equipo directivo y que quedó en suspenso.

De momento, las familias no han logrado ninguna respuesta de la Xunta, que parece empeñada en un mutismo inexplicable. En cualquier caso, la asociación no ha parado de moverse y ha logrado dar algunos pasos que permitan «acadar ese mínimo de normalidade e de seguridade que teñen todos os centros, e do que nos carecemos». Por un lado, según les han transmitido los propios afectados, varias de las PCR practicadas a los docentes que están confinados de forma preventiva han dado negativo. Por el otro, tanto el centro como los padres han contactado con la empresa que se encarga de la limpieza en el colegio para saber si tenían previsto realizar alguna desinfección del mismo. Aunque a la firma nadie les había solicitado ese trabajo, tras la negociación con el colegio y los padres, este mismo fin de semana, y tras haber realizado una limpieza en profundidad del centro, procederán a desinfectarlo.