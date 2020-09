Inicio de curso en O Mosteiro: dos niños en el centro y profesores con miedo al contagio

0

Cambados / La Voz 10/09/2020 12:47 h

Los padres de alumnos del colegio de O Mosteiro han dado la espalda a la decisión de la Consellería de Educación de iniciar el curso en ese centro pese al escenario que en él se ha desencadenado tras dar positivo en covid-19 el director. Esta mañana, al filo de las nueve, los autobuses llegaron vacíos hasta el colegio, y solo dos padres se acercaron para dejar a los niños en el aula. En la puerta los aguardaba el profesorado encargado de recibirlos: los padres no entraron al recinto, tal y como marca el protocolo covid-19.

Francisco Javier Galiano es el padre de uno de los dos rapaces que han acudido al centro. «Si solo han venido dos, está claro que mi hijo no se va a contagiar», señalaba. A su juicio, no hay razones para sospechar que la situación en el colegio sea peor que en cualquier otro sitio. «No creo que la persona que dio positivo fuese a estar lamiendo los pomos ni restregándose contra las cosas», señaló. Así que, «¿por qué no iba a ser seguro? Si los niños están yendo a comuniones y parques».

La confianza demostrada por ese padre choca con la preocupación, evidente, de la directora accidental del colegio. Ana Vázquez lleva 21 años en el colegio de O Mosteiro y eso la convierte en la docente con mayor antigüedad en el centro. Así que le ha tocado encargarse de la coordinación del arranque de curso más complicado de los últimos años. Según sus explicaciones, han acudido al centro todos los profesores convocados, que «han renunciado a su derecho de huelga para garantizar la atención». Con siete compañeros confinados, la preocupación existe. Para empezar, porque el viernes hubo una reunión del claustro de profesores. «A nosotros nos han dicho que, a no ser que haya síntomas, no se nos van a hacer las pruebas», explica. Los siete compañeros que mantuvieron un trato más estrecho con el director, que dio positivo el lunes, están confinados, y al colegio deberían llegar siete suplentes de los que esta mañana «aún no sabemos nada». «Hemos negociado hasta el último momento que se aplazase el inicio de las clases, pero no ha sido así. Así que aquí estamos, iniciado el curso extremando las precauciones. Yo vengo con una FFP2, con la uno ni se me ocurre venir», dice la directora accidental del centro, quien, en un arranque espontáneo, resume la sensación que se vive entre el profesorado del centro: «Venimos un poco al suicidio».

A las dos de la tarde, está convocada una concentración de padres frente al colegio.