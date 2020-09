El positivo de un docente envuelve en dudas el inicio del curso en Mosteiro

0

La Voz de Galicia rosa estévez

meis / la voz 08/09/2020 21:21 h

Los padres de alumnos del colegio de O Mosteiro (Meis) viven pendientes de la página web del centro. Allí apareció, el lunes a última hora, una noticia que no presagiaba nada bueno: «Por mor dun caso positivo en covid-19, a actividade do colexio de Mosteiro-Meis reducirase aos servizos mínimos nos próximos días, mentres se realizan as probas necesarias para garantir que o edificio sexa un lugar seguro». La persona que ha dado positivo es el director del centro, según él mismo confirmó. El domingo por la tarde se encontró muy mal: se había contagiado de covid-19. La rastreadora del Sergas le ha preguntado por sus contactos estrechos, aquellos con los que ha podido pasar más de quince minutos y a una distancia de menos de dos metros. «No todos los profesores del colegio están en ese caso, pero algunos sí», explicaba el docente, visiblemente preocupado por la situación que se ha generado. Y es que, a última hora de la mañana, «seguimos sin una comunicación oficial sobre qué va a pasar, si va a empezar el curso igual o no. Ya estaba siendo todo bastante complicado este año, y ahora esto...».

Por la tarde, las dudas parecían seguir en el aire: la Consellería de Educación no tenía aún ninguna comunicación que realizar al respecto del caso de Mosteiro-Meis. Así que, a un día del inicio oficial de las clases, parece no estar muy claro si estas arrancarán o no. La alcaldesa de Meis, la socialista Marta Giráldez, lo tiene claro: «Nós entendemos que non pode comezar o colexio ata que non esteamos seguros de que o centro é seguro».

¿Y las pruebas?

Según los datos que maneja la regidora, por la tarde las autoridades sanitarias aún no se habían puesto en contacto con los profesores que trabajaron más estrechamente con el docente afectado por el covid-19 para realizarles las pruebas correspondientes. El Concello, por su parte, ha tomado medidas con varios operarios municipales que a finales de la pasada semana estuvieron realizando diversas tareas en el colegio. «De entrada mandámolos para casa e, como o Sergas pasa de nós, xestionamos a través da mutua para que lle fagan as probas canto antes».

La alcaldesa socialista no oculta su indignación por la falta de información oficial sobre lo que ocurre en el colegio, tanto por parte de Educación como por parte de Sanidade. «As familias do noso concello están moi preocupadas con todo o que está a acontecer, e esta falta de transparencia non fai máis que incrementar a preocupación», señala la alcaldesa.

Explica la regidora que «os nenos que estudan nese centro teñen irmáns que van a outras escolas. Pódese xerar un problema enorme. Nestes momentos, o que hai é unha preocupación tremenda en toda a localidade», argumenta Giráldez.