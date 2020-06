El Sergas lleva la pediatría de Meis y Meaño a Baltar, mientras O Grove pide más médicos

0

vilagarcía / la voz 23/06/2020 17:55 h

Las consultas de pediatría de Meis y de Meaño desaparecen este verano como consecuencia del reagrupamiento del servicio, provisionalmente, en el centro de salud de Baltar (Sanxenxo). No es la primera vez que ocurre y desde el Concello de Meis ya han expresado su malestar con esta situación.

El Sergas justifica la medida en la falta de pediatras en las listas de contratación y hace hincapié en que este cambio no irá en menoscabo de la calidad del servicio ya que en Baltar habrá tres pediatras disponibles, de lunes a viernes, además de un equipo multidisciplinar de profesionales especializados en pediatría. Por cuestiones de distancia, los padres de Meis que prefieran acudir al pediatra a Cambados podrán hacerlo.

Carta al Sergas

No son los únicos recortes que se anuncian para este verano. El Concello de O Grove alertaba ayer de que el Sergas no tiene previsto cubrir la plaza de médico para desplazados ni tampoco enviar personal para los refuerzos de tarde en julio y agosto. «Trátase dun feito especialmente grave no momento actual, no que ademais do fluxo de turistas que pasan as vacacións na localidade debe terse en conta a especial problemática derivada do covid-19», señalan desde el gobierno local. Ante esta situación, el alcalde remitió una carta al gerente de la EOXI solicitando el refuerzo de los servicios sanitarios antes del 10 de julio teniendo en cuenta que O Grove triplica la población durante el verano.