La singular gestión del Sergas de un brote en un vestuario deportivo

O club meañés debe conseguir agora cos seus rivais o difícil encaixe de datas para xogar antes do final da primeira volta, o 20 de decembro

Coas 21 xogadoras, técnicos e oficiais do Asmubal de División de Honra Prata Feminina na recta final do seu confinamento polo positivo dunha balonmanista, o club meañés traballa coa tranquilidade que dá saber que a Real Federación Española de Balonmano aceptou, como cabía esperar, a súa solicitude de aprazar os partidos de Liga da semana pasada, coas de Luis Montes debendo visitar o Comercial Ulsa de Valladolid, e mais o da presente, no que lles tocaba xogar en Coirón co Salud Tenerife. Neste último caso, co cadro canario afectado por catro contaxios por covid-19.

Seguir leyendo