¿Arboricidio o saneamiento en Dimo?

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

Catoira / La Voz 03/10/2020 13:39 h

A finales de septiembre, el colectivo Ecoloxistas de Catoira denunciaba a través de su Facebook un «arboricidio» en Dimo, justo al lado de la iglesia parroquial. Dos árboles de buen porte fueron talados por operarios municipales, desatando la queja de algunos vecinos. Hasta el BNG se hizo eco de aquellas protestas e interpelaba «ao goberno PP-PSOE, ou PSOE-PP, sobre quen autorizou ou mandou cortar esas árbores», sobre las razones que justificaron esa decisión, sobre qué fue de la leña y, sobre todo, de quién había sido la iniciativa. Sospechaban los nacionalistas que esta había partido del párroco, «que xa propuxera cortar dúas camelias en Oeste cando o BNG estaba no goberno». Los nacionalistas han cargado tintas contra el cura, al que acusan de «carecer do mínimo respecto á veciñanza», de «ter unha especial fixación contra o medio ambiente» y de privar de la sombra a los vecinos.

Antes de la entrada del Bloque en el debate, Don Paulino se había ofrecido, a través de Facebook, a mantener una reunión con los vecinos interesados en saber el porqué de las talas de los árboles. «Quedo a disposición de dar todas las explicaciones sobre las razones que nos llevaron a talar los referidos árboles. Creo que el diálogo franco y en persona será mucho mejor. Hablo en plural porque la decisión de talar ha sido parroquial y no personal», apuntaba en el perfil de Ecoloxistas de Catoira.

Tras recibir las críticas del BNG, también las ha respondido. «Quienes conozcan el lugar referido saben que los vecinos no quedan desprovistos de sombra. En esta plaza los vecinos están sobrados de sombra que les siguen facilitando los numerosos árboles de la misma especie y talla que los que fueron talados». «La tala de los dos árboles, por sí misma, nos es un indicador de falta de sensibilidad medioambiental ni de estar degradando el entorno. Presuponer que la tala ha sido abusiva y sus autores actuaron de forma arbitraria es desmedido por no interesarse, quien critica, de los reales motivos que han justificado la tala de los árboles». Y la explicación sería que «estos árboles representaban un valor simplemente ornamental y no estructural. Su crecimiento ocasionaba un serio problema en la escalera y pavimento empedrados así como en el muro de cierre, generando inseguridad a los usuarios que transitan por el lugar». «Esclarecidos los hechos cabe preguntarse sobre la fundamentación y veracidad de esta categoría de críticas, así como la pretensión y finalidad que con ellas se persigue». «Considero que estas críticas más bien generan mayor tensión y crispación en las relaciones vecinales y municipales. ¿Por qué unos, los que se dedican a la causa pública, son tan propensos a practicar la crítica gratuita y tergiversadora y otros, administrados, son tan proclives a consentirla, incluso jalearla?», concluye el sacerdote.