El PP de Catoira estudia la oferta de liberación de García y recuerda a Castaño su salario como alcalde

catoira / la voz 06/08/2020 21:12 h

La propuesta de Alberto García de dar una dedicación parcial a un concejal de cada grupo de la oposición si estos aprueban la de un edil socialista fue interpretada por el BNG como un «cambalache» y un intento del regidor socialista por asegurarse «unha oposición dócil». Dice el portavoz nacionalista, Xan Castaño, que con su grupo no cuente el gobierno local, para retar al alcalde a gobernar abiertamente con el PP y para recordar a los populares que hace unos meses consideraban innecesario que hubiese concejales liberados: bastaba el alcalde.

Las palabras del BNG fueron interpretada por los populares de Iván Caamaño como un ataque directo a su formación. Conocen la propuesta de la alcaldía, pero aún no han tomado una decisión al respecto. «Estamos estudiándoa. De entrada, parécenos unha boa oportunidade de facer un bo traballo polo Concello dende dentro», dice Caamaño.

¿No corren el riesgo de debilitar su acción de oposición, como cree el Bloque Nacionalista Galego? «Non. A oposición nós seguiriámola facendo, como a vimos facendo ata o de agora. Vemos esta proposta como unha man tendida do goberno local para que poidamos traballar por Catoira».

De hecho, Caamaño destaca que ya se está haciendo así: «pasamos todas as mañás no Concello atendendo veciños e facendo propostas». Algo que es posible gracias al cambio que se ha vivido en el ayuntamiento, aseguran, desde que Castaño dejó la alcaldía. Contra el exregidor dirigió ayer el PP sus críticas.

La nómina del exregidor

«No suposto de que aceptemos esa proposta, o Concello gastaría 26.000 euros nos salarios dun concelleiro socialista e un noso. Mentras, o señor Castaño cobraba cando era alcalde 51.000 euros. É dicir, 24.000 euros máis», argumenta el líder local del Partido Popular, que sería el candidato a la liberación parcial que está sobre el tapete. De ese total, «nós aprobamos 43.000 euros, e el subiu esa cantidade por unha suposta antigüidade que se lle tiña que pagar». Un incremento que, dicen los populares, van a revisar jurídicamente por si hubiese incurrido en algún tipo de ilegalidad.

«Ademais, xa non é o que cobrase. O importante é que, para nós, foron cartos tirados, porque durante o seu mandato o señor Castaño non fixo nada por Catoira, Catoira non foi para adiante en absoluto, e iso é o que lle imos dicir aos veciños», asegura Iván Caamaño.