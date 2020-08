El gobierno local de Catoira plantea dar una liberación parcial a cada grupo de la oposición

0

La Voz de Galicia

Catoira / La Voz 05/08/2020 14:27 h

La crispación sigue siendo la nota predominante en la vida municipal de Catoira. La tensión comenzó con la llegada a la alcaldía del BNG, se intensificó durante su gobierno y estalló en un intento de moción de censura que acabó dando varias vueltas y devolviendo la alcaldía al socialista Alberto García. Las maniobras de la llamada Operación Drakkar generaron un escenario político en el que todos los actores actúan, ahora, movidos por la desconfianza. Fue esa desconfianza la que llevó a los concejales del Bloque a pedir por escrito la propuesta de organización de la vida municipal que «en varias ocasións se nos fixo chegar de palabra». La quisieron ver, negro sobre blanco, porque resultaba sorprendente. Y, a su entender, indignante. «Despois de ver isto, temos claro que non temos nada que falar co PSOE de Alberto García», asegura Xan Castaño.¿Qué propone el gobierno local para causar semejante indignación? En primer lugar, el alcalde Alberto García «non tería dedicación exclusiva ou parcial». En segundo lugar, se plantea que un concejal del grupo de gobierno tenga una dedicación a tiempo parcial. Y se añade: «Se esta proposta é aprobada polos grupos municipais da oposición, tamén se proporía unha liberación para cada un deles, sempre que as dedicacións non superen o importe da remuneración do anterior alcalde».

Para el BNG, la propuesta formulada por el gobierno socialista es «un escándalo». «Están usando cartos públicos coa intención de corromper a política e, máis en concreto, ao Bloque. Queren meternos a nós no mesmo saco no que están o PSOE de Alberto García e o PP», aseguró el exalcalde catoirense, que considera que «nunha localidade como Catoira, a liberación parcial dun concelleiro da oposición é completamente innecesaria. E non plantexan unha, plantexan dúas, nun cambalache co que pretenden cambiar cartos por ter unha oposición dócil». El BNG, asegura Castaño, no va a caer en esa trampa. «Nós non estamos en política para cobrar. Estamos en política para traballar polos veciños do noso pobo, e iso imos facer». A Alberto García le recomienda «que lle diga aos veciños de Catoira a verdade: que van gobernar co PP de Iván Caamaño. É lexítimo, dánlle os números. Que o fagan e que o digan». Si no lo hacen, asegura, «é por unha razón simple: aínda hai xente do PSOE á que lle dá vergoña esa situación, e por iso tratan de meter ao BNG no mesmo barco. O PSOE de Alberto García pensa que nesta vida todo se compra e se vende, pero non é así».

Tirando de retranca, el portavoz del Bloque se dirigió también al líder del PP local, Iván Caamaño. «O 16 de xullo de 2019, en pleno, dicía o señor Caamaño: 'que cobre o alcalde e que traballe o alcalde'», le recordó.

Por su parte, el socialista Alberto García replicó a las declaraciones del BNG asegurando tajantemente: «Se queren unha dedicación, que voten a favor». García quiso dejar claro que «en todo caso, esas tres liberacións parciais suporían repartir o salario que cobraba ese señor cando era alcalde; de feito, aínda aforraríamos algo». Remata el regidor asegurando que el papel que está desempeñando Castaño «é impresentable. Cando era alcalde cobraba o seu salario porque llo puxo o PP. Eu votara en contra».