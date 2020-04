La guerra política sigue en Catoira pese a la crisis sanitaria

0

La Voz de Galicia rosa estévez

catoira / la voz 16/04/2020 21:10 h

La crisis sanitaria estalló cuando Catoira estaba a punto de vivir el desenlace del desencuentro entre el gobierno del nacionalista Xan Castaño, y el binomio opositor formado por el socialista Alberto García y el popular Iván Caamaño. Llegó el COVID-19 y mandó parar la celebración del pleno en el que iba a escribirse una moción de censura que había tensionado la vida en la localidad. Y que parece seguir tensionando, al menos, el debate político. El PP de Iván Caamaño emitió un comunicado de prensa que arrancaba con una frase lapidaria: «A irresponsabilidade de Xan Castaño cada día é maior». Acto seguido, recuerdan los populares que solicitaron el 6 de abril, «mediante correo electrónico para a entrada por rexistro, un pleno extraordinario para tratar a problemática do coronavirus. A 15 de abril seguimos sen resposta. Como se non existísemos». El lamento va más allá: mientras a la oposición no se le permite entrar en el consistorio, el gobierno local sí lo hace, «mesmo realizan reunións con persoal que se atopa exposto ao virus, como persoal do centro de saúde, en vez de realizar esas reunións de forma telemática ou telefónica». «Mentres en Vilanova reparten porta a porta 10.000 máscaras, mentres en Pontecesures mandan por carta 5.000, ou mentres que a Xunta leva mandado a Catoira máis de mil máscaras, guantes e desinfectante, o concello compra material para facer mil e pídelle aos propios veciños que as confeccionen», asegura el PP.

Castaño, al que los populares tildan de actitudes «tiránicas» y de «abusar do poder», ya ha replicado. Empezando, claro, por la razón por la que no se ha convocado el pleno. Y es que, según el alcalde, «a solicitude non reúne os requisitos esixidos» para ello. Por lo demás, Castaño asegura no tener ningún inconveniente en celebrar el pleno, si bien esta tendría que celebrarse por medios telemáticos de los que carece el Concello. Fueron solicitados a la Diputación el 8 de abril. Sobre la falta de diálogo con la oposición, tira de ironía al indicar que había interpretado que «presentación da moción de censura era un rexeitamento definitivo pola súa parte a dialogar con este goberno». Que no sea así, dice, «alégrame». Las quejas populares sobre la falta de información sobre la gestión de la crisis han sorprendido al alcalde, así lo manifiesta él, ya que no consta que se haya solicitado información al respecto ni por parte del PP ni del PSOE. «».

Si los populares tienen propuestas de gestión que hacer en este momento de crisis tienen formas de hacerlas. «Pode solicitar información e achegar propostas a través dos medios habilitados para iso, correo electrónico, sede electrónica, teléfono do concello, e a través do teléfono do alcalde por whatsapp ou chamada telefónica, que como vostede sabe sempre que chamou foi atendido inmediata e correctamente».

O PSOE de Valga tamén se queixa de falta de información

O PSOE de Valga afirma que, dende o inicio da crise do coronavirus, carece de calquera tipo de información sobre a xestión desenvolvida polo goberno local. Este «non respondeu á nosa petición de crear unha mesa de seguimento». Por outra banda, «toda a información telemática está pechada ó noso acceso por orde expreso do alcalde, negando a información á oposición». Malia todo, «segue ofrecéndose para axudar no prioritario: solventar os problemas a familias e ao sector produtivo do noso concello, así como garantir a seguridade sanitaria». O PSOE considera urxente adoptar un amplo paquete de medidas, coma o reparto de máscaras, que tal e como se está abordando deixa ao marxe a moitos veciños.