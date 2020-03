El BNG teme el efecto contagio de la moción de censura de Catoira en otros municipios

0

La Voz de Galicia

04/03/2020 20:24 h

El alcalde nacionalista de Catoira, Xoán Castaño, sigue trabajando como si el próximo 17 de marzo fuese un día como otro cualquiera. No lo será: para entonces se debatirá una moción de censura que, a estas alturas, parece asegurada. Los grupos municipales del PSOE y del PP han llegado a un acuerdo para desbancar al gobierno del BNG, articulando un ejecutivo de coalición con alcaldía rotativa durante lo que queda de mandato. Desde el Bloque observan con preocupación qué ocurre en Catoira. Y es que, más allá de lo «grotesco» de la moción de censura presentada en esta villa pontevedresa, los nacionalistas temen que situaciones similares se reproduzcan en otros municipios donde el BNG ocupa las alcaldías. Citan los concellos ourensanos de Viana do Bolo o Castrelo de Miño. «O PSOE ten que escoller quen son os seus aliados, definirse e ser coherente», reclamaba el secretario de organización del BNG, Bieito Lobeira.

Mientras tanto, las direcciones socialista y popular han anunciado ya que la moción de censura no está avalada por los respectivos partidos, y que los concejales que la apoyen serán objeto de los correspondientes expedientes disciplinarios. No parece que esas advertencias vayan a servir de mucho. El exalcalde socialista, Alberto García, retó a los dirigentes de su partido al decir que «eu non falo con empregados do PSOE, falo con cargos políticos. E se queren que falemos, que veñan a Catoira». El edil del PP en Catoira, Iván Caamaño, señaló que está siguiendo la filosofía de Núñez Feijoo: «El di que Galicia está por diante do PP, e estamos de acordo con el. Para nós, Catoira está por dainte de todo».