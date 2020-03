PP y PSdeG presentan una moción de censura para desbancar al nacionalista Xan Castaño en Catoira

0

Ya lo venían advirtiendo entre líneas en las últimas semanas, con apariciones públicas conjuntas destinadas a cargar con dureza contra la gestión del nacionalista Xan Castaño al frente de la Alcaldía de Catoira, y esta mañana han dado el paso. Los líderes locales del PSdeG-PSOE, el exregidor Alberto García, y del PPdeG, Iván Caamaño, han trasladado a los vecinos de la localidad vikinga un escrito en el que les comunican su decisión de desbancar a Castaño y al BNG del gobierno municipal, que gestionan con tres ediles, con una moción de censura respaldada por los cinco concejales socialistas y los tres populares elegidos tras las elecciones municipales de mayo del pasado año. Una iniciativa que han hecho efectiva esta mañana, con su tramitación a las nueve en el registro municipal, promovida a falta de un mes y dos días para las elecciones al Parlamento Gallego, que escogerá al nuevo presidente de la Xunta de Galicia, cargo por el que pelean el popular Alberto Núñez Feijoo y el socialista Gonzalo Caballero. El PP ha convocado a los medios de comunicación a una rueda de prensa hoy a la una de la tarde en el salón de plenos del consistorio para explicar junto a su nuevo aliado político la iniciativa.

No obstante, las motivaciones de socialistas y populares han sido explicadas ya a sus vecinos en el escrito que han repartido por la localidad. En él, los promotores de la moción de censura explican que «o que resta de mandado, a Alcaldía estará dividida a partes iguais, metade gobernará Alberto García e a outra metade Iván Caamaño, mentres un sexa alcalde, o outro será tenente alcalde».

Los líderes locales socialista y popular sostienen la necesidad del cambio de regidor porque, afirman, «O Concello está olvidado. O alcalde do BNG non traballa para a xente de Catoira, e incumpre as súas promesas electorais», al tiempo que acusan a Xan Castaño de que «só beneficia os seus, pagándolles diñeiro a periódicos dos que el mesmo é accionista ou contratando a xente das listas do BNG e pagándolle ata 3.000 euros por un pregón. Catoira segue igual, non hai unha obra feita».

PSdeG y PPdeG defienden por su parte que «só a Xunta de Galicia e a Diputación están a investir no concello grazas ás xestións do PP e do PSOE. O alcalde non ten pensado facer nada en Catoira, e dedícase a improvisar».

A la crítica contra la gestión diaria de la cosa pública, el tándem PP-PSOE añade la falta de voluntad de diálogo de la que han venido acusando a Xan Castaño en sus nueve meses al frente del Concello vikingo: «Cando Xan Castaño estaba na oposición, protestaba pola transparencia, agora a nós non nos dá nin un só papel, nin un local ao PSOE, e maltrata a oposición continuamente».

Con su decisión, sostienen ambas patas de la moción de censura, «no goberno sempre estarán os dous partidos facendo o mellor plo noso concello. Esta é a opción máis democrática, onde os dous partidos se controlarán un ao outro, e onde a maior parte dos veciños terá no Concello un representante ao que votaron».

Caamaño se retracta

La monción de censura resulta la crónica de una muerte anunciada, y la constatación del vertiginoso cambio radical en la opinión que el líder del PPdeG en Catoira venía manteniendo sobre Alberto García y su capacidad de gestión a punto de cumplir 30 años al frente de la Alcaldía vikinga. Una opinión resumida en las palabras de Iván Caamaño para argumentar en la víspera del pleno de investidura que aupó a Xan Castaño a la Alcaldía el apoyo de sus dos compañeras de partido y él mismo a un regidor del BNG: «Non é moi habitual que o PP lle dea o seu apoio ao BNG», pero «a situación do Conello é moi grave, moi urxente».

Caamaño y sus dos compañeras de partido le dieron la Alcaldía a Xan Castaño, pero en ningún momento el más mínimo margen de gestión desde el minuto 1. Hasta el punto de abonar la apertura de un expediente por parte del BNG a sus tres ediles en Catoira ante la insistencia del líder del PP de que Castaño había cerrado con él un pacto para un gobierno de coalición, cosa que el todavía hoy regidor nacionalista negó taxativamente en todo momento. Desde el primer pleno del mandato el PP sintonizó su posición con la del PSdeG del hasta el mes de junio denostado Alberto García, rechazando la gran mayoría de las iniciativas del gobierno nacionalista.