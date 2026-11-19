Los alumnos del Ramón Cabanillas permanecieron en la plaza de Fefiñáns tras el desalojo del centro Martina Miser

Las amenazas de bomba difundidas a través de correo electrónico, que este miércoles alarmaron a una treintena de colegios en A Coruña y varios más en el resto de Galicia, han alcanzado esta mañana Cambados. Los cuatro centenares de alumnos que cursan sus estudios en el IES Ramón Asorey fueron desalojados minutos después de las doce del mediodía para permanecer desde entonces en las inmediaciones del centro, en la plaza de Fefiñáns. Aunque ni las fuerzas de seguridad ni la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra conceden credibilidad al contenido del mensaje, especialistas en explosivos, concretamente miembros del Grupo de Especialistas en Desactivación de Explosivos y Defensa (Gedex) de la Guardia Civil, están llevando a cabo una inspección de las instalaciones como medida de precaución. El otro instituto que abre sus puertas en Cambados, el Francisco Asorey, ha recibido un segundo correo. Por tratarse de una misiva idéntica a la del Cabanillas, en su caso no ha sido evacuado. No obstante, los Gedex se han desplazado igualmente a él para despejar cualquier duda.

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Hacia las dos menos cuarto, los especialistas en explosivos han comenzado a retirarse y el profesorado ha podido regresar al centro. Como quiera que la mayoría del alumnado abandonó las aulas dejando en ellas sus pertenencias, incluidos sus teléfonos móviles, la dirección se puso en contacto con sus familias para tranquilizarlas y solicitarles que, en la medida en la que pudiesen hacerlo, pasasen a recoger a los estudiantes.