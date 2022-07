Imagen de San Benito este lunes por la mañana, poco antes de que le sustrajeran su manto con las cadenas y medallas de oro y plata MONICA IRAGO

Cambados celebra este lunes el día de su patrón, San Benito, una de las festividades religiosas que más fieles atrae cada año en la comarca de Arousa, con cientos de personas entrando y saliendo a lo largo de todo el día de la iglesia dedicada al santo en uno de los laterales de la Praza de Fefiñáns. Una celebración que algún amigo de lo ajeno ha querido empañar, obligando al párroco del templo, José Aldao, a denunciar ante la Guardia Civil el robo del manto y el conjunto de medallas colgadas en cadenas de oro y plata que a lo largo de décadas han ido llenando el pecho de la imagen de San Benito en forma de donaciones.

Regístrate gratis y recibe cada mañana en tu correo las principales noticias del día REGISTRARME

El párroco cuenta que «alguén que o tiña estudado agochouse nun recuncho da igrexa e aproveitou cando pechamos a igrexa para que os encargados que colaboran coa parroquia na súa atención foran comer». Fue, explica, cuestión de media hora, entre las tres y las tres y media, aproximadamente. El sacerdote desconoce el valor del botín sustraído, entre el que no había dinero en metálico, toda vez que los donativos de los fieles se retiran del templo al mediodía. En la misma línea, desde la Guardia Civil explican que «é difícil facer unha estimación do valor, por canto as xoias son doazóns».

Por no saber, José Aldao ni sabe la antigüedad de las cadenas y medallas de oro y plata robadas, solo que colgaban del pecho de la imagen de San Benito «desde tempos inmemoriais», antes de su llegada, hace décadas, al frente de la parroquia.