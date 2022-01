—Eran unos años chisposos en Madrid.

—Claro. Eran los años de la transición. Yo ya era medio punk, lo que ahora se conoce como un antisistema. Ese era el ambiente que me gustaba. Recuerdo el secuestro de Oriol y Urquijo y como se extendió el rumor de que iba a producirse un golpe de Estado. Una noche hubo un tiroteo en la calle y un amigo y yo vaciamos la nevera, lo metimos todo en un [Seat] 600 que tenía y nos fuimos a Lisboa. Yo creo que estuvimos 15 días. Lo pasamos estupendamente. ¡Y no teníamos un duro!

—¿Recuerda la primera obra que vendió?

—La primera exactamente, no. Yo empecé muy pronto a hacer esculturas, maquetas... Y lo que hacía eran trueques. Recuerdo un barco pesquero de madera que le cambié a un amigo mío por una colección de coches de plástico, pequeñitos. Y cuando estudiaba en Santiago, también hacía pequeños trabajos para sacarme unas perras. Bustos, retratos de personas fallecidas para colocar en los cementerios... cosas que hacía para sobrevivir. Llegué incluso a hacer un corazón de Jesús para un altar.

—¿El amor tuvo mucha importancia en aquellos años?

—Nah. Yo me había criado con cuatro hermanas una abuela y una madre. De aquella no me interesaba mucho el tema de las mujeres. Además, yo no era un tipo atractivo. Las mujeres no me miraban mucho. Y además era un tío raro.

—¿Y sigue siéndolo?

—No. Yo diría que soy un tipo corriente. Los años nos van igualando. Tengo un amigo pintor que en aquellos años de juventud decía: «Antes de ser vulgar, la muerte», ja, ja.

—Usted viaja a un sitio donde hay una obra suya que hace tiempo que no ve y ¿qué siente?

—Pues, depende. Si la obra me gustó realmente cuando la hiciste, tengo cierta emoción con el reencuentro. Pero si es una de esas obras con la que no quedé muy contento, pues es una putada. Pienso: «¡La pieza esta, que ya me había olvidado de ella!», ja, ja. Lo digo en clave de humor, que yo le quiero igual a todos mis hijos.

—Leí por ahí que le gusta cocinar.

—¿Y dónde leyó eso? [Tras revisar una entrevista en La Voz de María Cedrón que narra las tribulaciones del escultor para elaborar unos pinchos de cordero con higos, se explica] Lo de la cocina está provocado por la vida solitaria del artista, que vive en su estudio, donde tiene su habitación y su cocina. Y acabas cocinando para subsistir, porque no tienes ni a tu madre ni a tu tía para hacerte la comida. Así que yo cocino. Y cuando estoy aquí en Cambados, me hago la comida. Normalmente me hago un plan para una semana. Pienso en los platos que me voy a hacer cada día y hago una sola compra. Recetas sencillas.

—El vino sí le gusta.

—¡Hombre, soy de Cambados!

—¿Y nunca le tentó la idea de producirlo? Es una pasión.

—La familia de mi abuela tenía viñedos. Y tengo una hermana que hace un poco de vino espadeiro. Lo hacemos aquí, en este taller.

—Así que un poco sí participa en el proceso.

—Sí, normalmente me lo bebo.

—Vi que tenía unas bicis en el taller.

—Lo de las bicis es como lo de la cocina. Yo no tengo carné de conducir. Llevo toda la vida, desde niño, en bicicleta. Ni me acuerdo cuando empecé. No es por deporte, es que es mi medio de transporte.

MONICA IRAGO

—¿Y no pensó en sacar el carné?

—Quiso hacerlo con 14 años, pero no me dejaron. Y luego con 18 ya me fui para Madrid y no tenía tiempo.

—¿Alguna vez hizo el Camino de Santiago?

—Sí, desde Cambados. Lo hice con ese amigo que no quería ser vulgar. Pero no pudo ser. Arrancamos desde Cambados y a los dos kilómetros paró el fontanero del pueblo y nos preguntó: «¿Dónde vais?». «A Santiago», le respondimos. Y nos dijo: «Pues subid, que os dejo en Vilagarcía». Y desde Vilagarcía volvimos a andar, pero a la altura de Carril paró alguien que nos conocía y que iba para Padrón y lo mismo: «Subid, que paramos a tomar unos vinos». Paramos en Catoira y ya íbamos medio entonados.

—Ja, ja. Así es imposible.

—Imposible. El caso es que en Padrón volvimos a caminar, pero nos pararon de nuevo otro que nos conocía. Así que al caer la noche ya estábamos en Santiago. Entramos por la puerta santa, cantamos el himno de Santiago y nos fuimos a tomar unas tazas.

—Usted que vive en Madrid, ¿qué tal el tema Ayuso?

—Es una estrella mediática ahora mismo, pero veremos en que queda eso. Yo creo que ella mejoró mucho vistiendo. Aquellos vestidos estampados que se ponía al principio eran un horror.

—¿Celta o Dépor?

—A mí no me meta en problemas, yo soy del Juventud de Cambados.

—¿Cómo diría que es usted en pocas palabras?

—Disperso, tímido y obsesivo. La obsesión me lleva al trabajo.

—¿Qué cree que es lo más importante en la vida?

—Voy a responder como las viejas: la salud, para poder hacer las otras cosas.