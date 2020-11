Cambados volverá bonificar as taxas municipais aos negocios de hostalería

Charlín lamenta que o Concello aínda non recibira ningunha axuda da Xunta e do Estado para paliar os efectos da pandemia

Cambados 11/11/2020 16:11 h

O Concello de Cambados bonificará novamente todas as taxas municipais aos negocios que teñan que pechar polas restricións decretadas pola Xunta, ao igual que xa fixo durante o confinamento domiciliario iniciado no mes de marzo. Así, por exemplo, a bonificación do imposto do lixo -que se aplicará pola totalidade do tempo no que os negocios permanezan pechados- repercutirase no recibo do seguinte trimestre, segundo explica o concelleiro de Economía e Facenda, Xurxo Charlín.

Ata agora, a bonificación das taxas supúxolle ás arcas municipais un custe de 50.000 euros, «a pesar de que a día de hoxe o Concello aínda non recibiu nin un só euro da Xunta nin do Estado para facer fronte aos efectos económicos da pandemia».

Un total de 402 negocios acolléronse ás bonificacións das taxas do lixo durante o confinamento (24.400 euros), 233 vendedores ambulantes do mercado (23.000 euros) e emprendedores do viveiro de empresas (1.500 euros). Polo que respecta á bonificación da taxa de terrazas beneficiará a 53 locais de hostalaría e se aplicará no recibo que se remite a finais de ano.

Charlín subliña que os recibos da auga e sumidoiros baixáronse o 0,5 % coincidindo co IPC, «e non podemos facer máis porque estes dous servizos foron privatizados polo Concello a mediados da década dos 90 e as concesións rematan no 2040». En canto ao IBI, obtivo unha rebaixa do 24 % desde o 2015.

«Por outra banda, hai que destacar que desde o comezo da pandemia o Concello está en contacto permanente coa asociación Zona Centro para tomar medidas de apoio ao comercio e á hostalaría local e, actualmente, están traballando no deseño de campañas para estimular as compras nos negocios de Cambados no Nadal».