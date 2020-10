Gráficas Salnés, premio Liderpack por un pack para dous viños de Martín Códax

Trátase do segundo galardón do prestixioso certame das artes gráficas recibido pola firma cambadesa en tres anos

La Voz de Galicia Pablo Penedo

Cambados / La Voz 28/10/2020 14:42 h

Unha cubiteira e dúas botellas recubertas por unha funda de microcanle controlado que o fan facilmente transportable, seguro e atractivo. Con este pack funcional viño vestíu Gráficas Salnés o albariño Marieta e o godello Mara Martín de Bodegas Martín Códax para, en estreita colaboración co departamento de márketing da adega arousá, entrarlle polo ollo ao cada vez máis esixente cliente dos lineais dos principais retailers de alimentación e de tendas gourmet, un mercado altamente competitivo. Que Gráficas Salnés deu novamente no cravo queda de manifesto na concesión ao seu pack funcional viño do premio Liderpack 2020 en recoñecemento a un dos mellores traballos na categoría de packaging de bebidas.

Convocados pola Graphispack Asociación e polo salón Hispack da Fira de Barcelona, o certame Liderpack distingue cada ano os produtos sobranceiros no sector das artes gráficas en España, elixidos por un xurado composto por profesionais da industria e expertos en márketing e deseño. Xurado que neste caso, gábanse desde Gráficas Salnés, salientou a innovación, a creatividade, a funcionalidade e a sostibilidade condensadas na creación da firma cambadesa para as dúas referencias de Bodegas Martín Códax.

Segundo galardón en tres anos

O premio supón o segundo recoñecemento Liderpack a Gráficas Salnés en tres anos, logo do recibir no 2018 o galardón polo seu packaging Studio Natur para a madeireira Finsa como mellor traballo na categoría miscelánea. É tamén un novo acicate para unha firma con máis de 30 anos no sector das artes gráficas que en xaneiro abría unha nova etapa, cambiando de propiedade coa súa integración no grupo familiar galego Figrupo.