Cambados acercará la historia del islote de San Sadurniño a los vecinos

0

La Voz de Galicia Bea Costa

Cambados 15/10/2020 16:21 h

La promoción del valor patrimonial del islote de la torre de San Sadurniño es un objetivo que viene persiguiendo el Concello de Cambados desde hace tiempo. Sus restos están catalogados en el inventario de Xacementos Arqueolóxicos de la Xunta, el lugar cuenta con protección integral y se incluye dentro de la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) de la que goza la villa desde hace veinte años.

Ahora, coincidiendo con esa efemérides, el gobierno local quiere saldar de una vez por todas esta deuda pendiente y, para ello, pondrá en marcha un proyecto con una doble vertiente: divulgativa y patrimonial. Dice la directora del proyecto, Alicia Padín, que la primera es prioritaria sobre la segunda porque «é importante que o pobo coñeza o seu patrimonio, senón nunca o vai valorar, por moita promoción turística que se faga non servirá de nada», apunta.

Así pues, en cuanto llegue el buen tiempo, en primavera, y siempre que la situación de la pandemia lo permita, comenzarán a organizarse visitas guiadas para escolares y asociaciones con el fin de dar a conocer este enclave privilegiado. Lo que hoy se ha convertido en un icono turístico y en lugar de ocio y esparcimiento para los cambadeses estaba ya habitado en la época castrexa y, después, con la romanización, cuyos restos todavía afloran de vez en cuando en cuanto los temporales azotan la costa. Siempre se dijo que las ruinas que se erigen en San Tomé eran parte de la red de torres de vigilancia que se utilizaba para abortar las incursiones de los vikingos hacia Santiago de Compostela, pero el historiador cambadés Sindo Mosteiro cuestiona esta teoría y sostiene que esta edificación nació como torre jurisdiccional a principios del siglo XVI.

En el Concello se decantan por esta interpretación y quieren que así figure en la cartelería del monumento, para lo cual han solicitado una subvención a la Diputación de Pontevedra con la que cambiar los paneles informativos. Lo que haya que sumar hasta completar el coste del proyecto —que está sin presupuestar e incluirá trabajos arqueológicos— se sufragará con fondos municipales.

«O patrimonio cultural e histórico de Cambados é moi importante e é momento de poñelo en valor porque non se investigou como merece. A ver se se poden atopar os restos da antiga capela, construída arredor do 1500, e restos de vivendas. Segundo deixou escrito Jerónimo del Hoyo, no 1600 chegaron a vivir aquí ata once persoas».

Las explicaciones son del concejal de Patrimonio, Xurxo Charlín, que este jueves acudió a La Torre junto a Alicia Padín y el concejal de Obras e Servizos, Samuel Lago, para presentar las obras que se van a ejecutar de forma inmediata en el islote.

La intervención consistirá en levantar una barrera física para frenar la erosión que provoca el mar en el terreno, utilizando gaviones como los que se ven en las carreteras, realizados con pequeñas piedras cubiertas con una red metálica a modo de bloques. Esta actuación ya fue anunciada por el propio Charlín hace dos años, pero se acabó posponiendo por distintas razones. Ya no se retrasará más y para los próximos días se anuncia el inicio de las obras, que han sido adjudicadas a Covsa por un importe de 8.500 euros.