La cambadesa Sabela Trigo no superó las audiciones de La Voz

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Bea Costa

Cambados 10/10/2020 09:50 h

Finalmente no pudo ser. La cambadesa Sabela Trigo salió al escenario de La Voz, pero no superó las audiciones a ciegas. Ni Alejandro Sanz ni Laura Pausini ni Pablo López ni Antonio Orozco presionaron el botón que abre las puerta para seguir en la competición, pero esta joven de 19 años se quedó satisfecha y contenta por la experiencia vivida. No es para menos. Muy pocos tienen la oportunidad de pisar un plató de televisión tan grandioso y en un programa de tanta audiencia. Ella lo hizo con su guitarra y la canción Hay algo de mí, que le permitió mostrar sus dotes para la canción. Pero estaba muy nerviosa y los coach lo notaron. «Está nerviosita», dijo Alejandro Sanz, mientras que Laura Pausini comentaba que el estilo y el timbre de su voz le recordaba al de Amaia Montero.

Sabela Trigo se atreve con ‘Hay algo en mí’ de Miriam Rodríguez en #LaVozAudiciones5 😍 https://t.co/rdusZRV256 — La Voz Antena 3 (@LaVozAntena3) October 9, 2020

La gallega dio su último acorde sin que nadie se girara, lo cual supone que se queda fuera de los cuatro equipos que seguirán alimentando las noches de Antena 3. Las super estrellas del jurado la despidieron con palabras de ánimo y elogiando su valentía por atreverse con este reto pese a su juventud.

Al otro lado del pasillo le esperaba el calor de los suyos como es costumbre en este programa. «Te salió muy bien», le dijo amorosamente su madre Marta ante una legión de cambadeses que a esa hora, las 23.30, estaban pegados a la televisión para conocer la suerte de su vecina. Por supuesto, Sabela y su familia ya sabían anoche el desenlace, pero no podían adelantar nada porque así lo establecen las bases del programa. Quizá haya nuevas ocasiones de mostrar su talento, porque si algo le gusta a Sabela es la música, a la que está ligada desde niña, cuando empezó en el grupo de la iglesia parroquial. «Aún me falta mucho, pero cantando soy feliz», explicaba antes de salir al plató. «Estoy atacadísima, me sudan las manos», añadió, pero su Hay algo de mí dejó muy buena impresión y quizá le abra nuevas puertas en el futuro en el complicado mundo del espectáculo.