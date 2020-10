Cambados se moviliza ante las carencias del centro de salud

0

La Voz de Galicia Bea Costa

Cambados 09/10/2020 14:39 h

Podía haber ocurrido en otro centro de salud, pero ocurrió en el de Cambados. La tensión a la que están sometidos trabajadores y pacientes como consecuencia de las carencias que sufre la atención primaria desde que se declaró la pandemia provocó el jueves un altercado que trascendió el ámbito local. Un vecino se rebeló contra la falta de asistencia —pedía una receta urgente para su madre que, en un principio, no le facilitaron— y reaccionó gritando y lanzando improperios. Este episodio movilizó a la Guardia Civil y a la policía local, tuvo una gran trascendencia mediática y hoy se suceden las reacciones.

La primera fue la del BNG, anunciando la convocatoria de una concentración para mañana sábado, a las 11.30 horas, delante del centro de salud. «A pandemia non é culpa de ninguén, pero como se xestiona si», explica la parlamentaria autonómica y vecina de Cambados, Montse Prado, que anuncia su presencia en la movilización de mañana. «A solución para a atención non pode ser restrinxir o acceso á atención sanitaria. Non hai capacidade para dar resposta á cidadanía e está habendo un deterioro grande na atención de moitas patoloxías. O BNG non demanda barra libre, pero hai que dar unha resposta, e non toda a culpa é de Madrid, que tamén. Non é un problema entre a xente e os traballadores, é un problema de falta de medios», añadió la dirigente nacionalista.

Dos horas después, a las dos de la tarde, llegaba a las redacciones un comunicado del gobierno de Cambados anunciando el inicio de acciones como la colocación de una pancarta ante el centro de salud, el inicio de una campaña informativa-reivindicativa dirigida a la ciudadanía, el reparto de un formulario a través de la oficina municipal de consumo para que los vecinos puedan reclamar ante el Sergas y la presentación de una moción sobre esta cuestión en pleno. No será la primera vez que se habla de los problemas de la sanidad pública en sede plenaria ni que se movilizará a la ciudadanía para denunciar los recortes en el servicio. Pero desde el Concello se declaran hartos y piden el refuerzo de personal administrativo, de las líneas telefónicas y de médicos, «de xeito que se garanta unha correcta atención á nosa veciñanza, xa que a día de hoxe están sen cubrir as baixas e xubilacións dos médicos de cabeceira do centro de saúde», señalan vía comunicado.

Entre tanto, la Consellería de Sanidade guarda silencio.