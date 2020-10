La carrera contra el cáncer de mama metastásico a ritmo de Inmaculate Fools

0

La Voz de Galicia Bea Costa

Cambados 06/10/2020 16:25 h

La música vuelve a aliarse en la lucha contra el cáncer, en esta ocasión la que pone grupo Inmaculate Fools, que cede los derechos de su tema Wonder of Things para la banda sonora de la nueva campaña de la Asociación de Cáncer de Mama Metastásico (CMM). Este colectivo tiene en la comarca su cara más visible en Araceli Oubiña, una cambadesa que lleva años luchando contra el CMM y que ha organizado varias actividades en los últimos años con el fin de darle visibilidad a esta enfermedad y recaudar fondos; desde coronar el Kilimanjaro a una ruta BTT por los montes de Vilagarcía.

Frente a lo que ocurre con el cáncer de mama, para el que cada vez hay tratamientos más eficaces, en su variedad metastásica no hay cura. Pero en la asociación no pierden la esperanza y siguen trabajando para «empoderar a la paciente para que el conocimiento de su enfermedad le permita mejorar su bienestar como enferma».

El vídeo lanzado este martes a través de Youtube, Twiter, Instagram y www.cancermamametastásico.es lleva por título un elocuente No somos heroínas ni guerreras, y es que no quieren plantearse la enfermedad como una batalla por librar que dependa de su voluntad. «O cancro sempre gaña, o único que o retén son os medicamentos», explica Araceli. Por eso es tan importante la investigación y de ahí el empeño de la asociación por hacer llegar su mensaje a la sociedad. En el último año han podido recaudar cerca de 50.000 euros, que se destinarán a los proyectos de investigación al amparo de la segunda edición el Premio Chiara Giorgettei, la mujer que impulsó la asociación. Ella ya no está, pero su recuerdo y su causa siguen vigentes gracias al trabajo de Pilar, Araceli, Kevin y otros muchos.

Ante el muro con el que se encuentran las mujeres cuando son diagnosticadas y empiezan a ser conscientes de su destino, siempre se pueden derribar barreras y asirse a la esperanza y a la vida, tal como se plasma en el vídeo, protagonizado por una bailarina que danza en el campo y frente al Atlántico al ritmo de los acordes de Inmaculate Fools (el lector puede visionarlo a través de www.lavozdegalicia.es). El lanzamiento se hizo este martes con una rueda de prensa virtual desde Santiago y la campaña se presenta en español e inglés con el propósito de llegar a varios países del mundo y conseguir así aumentar la lista de socios y colaboradores.

Los datos son los que son, crudos y demoledores: el año pasado fallecieron por esta patología 6.621 pacientes, con una media de supervivencia de entre cuatro y cinco años tras el diagnóstico, en su gran mayoría mujeres de entre 35 y 50 años, aunque también hay hombres afectados. «El miedo te enseña a relativizarlo todo», dice Araceli Oubiña en el vídeo, y ella ha demostrado que, pese al miedo, se pueden hacer grandes cosas.