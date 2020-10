El gobierno de Cambados vuelve a convocar al BNG para negociar el presupuesto y las liberaciones

0

Cambados / La Voz 04/10/2020 18:50 h

El gobierno de Cambados vuelve a intentarlo. El ejecutivo, formado por PSOE y Somos, gobierna en minoría y en una posición muy delicada: su antiguo socio, el BNG, parece querer mantener las distancias a toda costa. Pero el gobierno local necesita el respaldo de los nacionalistas, son sus aliados «naturales», y por esa razón ha vuelto a convocar a la formación que lidera Víctor Caamaño a una reunión que se celebrará hoy lunes, a las siete de la tarde, en el salón de plenos del Concello. No es la primera vez que se cursa esta invitación, que hasta ahora no ha sido atendida.

Sobre la mesa se coloca un asunto crucial: los presupuestos municipales. El gobierno local quiere sacar adelante, cuanto antes, esas cuentas. Y explican esa urgencia: «A crise económica e social que estamos a padecer, consecuencia da pandemia do covid-19, está a provocar situacións dramáticas para moita da veciñanza de Cambados. De acordo coas previsións dos axentes económicos e sociais, esta situación empeorará nos próximos meses, afectando a un número cada vez maior de persoas que demandarán do seu Concello solucións urxentes a situacións de extrema necesidade». Y para poder atender esas necesidades, dice el gobierno integrado por el PSOE y Somos, es «indispensable» contar con unos presupuestos que gocen del mayor consenso posible. De hecho, el ejecutivo ha mantenido ya reuniones con grupos como el PP sobre esta cuestión. El Bloque, de momento, no se ha personado en los encuentros a los que ha sido convocado.

Los presupuestos son el tema central que se encuentra sobre la mesa, pero hay más. Y es que asociados a ese documento, los concejales del gobierno local quieren volver a plantear la liberación parcial de varios ediles y las retribuciones que les corresponderían. Se trata, dicen en la convocatoria de reunión, de «articular aquelas vías que faciliten unha relación máis fluida dos e das compoñentes do equipo de goberno coa veciñanza, coa finalidade de mellorar a atención aos nosos veciños e veciñas, e incrementar a eficiencia e axilidade da xestión municipal». Hasta ahora, el trabajo se ha realizado arrastrando «a dificultade de compatibilizar os nosos traballos particulares e a nosa vida familiar cos labores propios do goberno e da atención personalizada á veciñanza».

El debate sobre las liberaciones y las retribuciones al gobierno local se ha eternizado en Cambados desde el inicio del mandato. La última vez que el Bloque dijo no a esa posibilidad fue en el pleno celebrado el 24 de septiembre.