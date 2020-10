Cambados nomeará filla adoptiva á Francesa polo seu altruísmo co pobo

0

Bea Costa

Cambados 03/10/2020

Quizais aos mozos de Cambados o nome da Francesa non lles diga nada, pero para os seus pais e moito máis para os seus avós é unha referencia na historia da vila. María Dolorès del Valle Béchade foi unha muller que naceu 1885 en Angôuleme, ao suroeste de Francia, e que por motivos familiares —a raíz da amizade de seu pai, Leon-Manuel-Anatole del Valle, co profesor Manuel Burillo— acabou establecéndose na ría de Arousa. Pero María Dolorès nunca quixo renunciar á súa nacionalidade e en Cambados acabou sendo a Francesa.

A súa familia adoitaba tomar os baños na Toxa, en 1895 mercou a casa natal de Francisco Asorey e en 1902, o pazo de Serantellos (Castrelo), hoxe convertido en colexio salesiano. En 1947 entregáronlle esta finca á congregación relixiosa para facer realidade o soño do seu pai de facer alí unha institución educativa. Foi a última das moitas doazóns que fixo a familia en favor dos cambadeses pois súa era tamén a finca do Pombal, onde ata fai pouco había o campo de fútbol da Merced, e dous anos despois, en 1934, promoveu a construción dun dos edificios máis importantes para a mocidade de entón: a sede da Juventud Católica, hoxe convertida en auditorio municipal e conservatorio.

Ademais, a familia del Valle mercou o edificio situado fronte ao parque de Torrado para abrir a Juventud Femenina de Acción Católica, convertida en escola despois da Guerra Civil, onde a propia Dolores e a súa sobriña Lucía Vidal daban clase á xente maior para ensinarlles a ler, matemáticas e gramática.

Todo este legado era de coñecemento popular, pero non estaba recompilado por escrito ata que a historiadora e investigadora Bea Laya publicou un artigo biográfico sobre a Francesa no número dous da revista cultural Cen Follas, presentada este verán en Cambados. Este artigo removeu algunha conciencia e a alcaldesa, Fátima Abal, tomou nota. Así que para o vindeiro xoves convocou un pleno extraordinario co fin de nomear á Francesa filla adoptiva do Concello de Cambados a título póstumo e acordar que a praza da Xuventude pase a denominarse Praza A Xuventude de Dolorès del Valle, onde se descubrirá unha placa co seu nome «e acondicionándose para o lecer da mocidade, tal e como era o seu desexo», segundo figura na proposta de acordo plenario.

A alcaldía quere agradecer deste xeito a labor desta «gran muller de carácter, altruísta, bondadosa, prolífica nas artes, moderna, valente e sobre todo da súa condición de gran benfeitora da nosa vila».

Esta decisión non pode menos que alegrar a Bea Laya, quen considera que deste xeito sáldase unha débeda pendente coa Francesa e contribúese a divulgar a súa figura, especialmente entre a mocidade cambadesa. E tamén a abrir unha vía para seguir investigando sobre outras mulleres da vila que «tamén fixeron cousas marabillosas», subliña

«De Dolorès del Valle sabemos que destacaba polas súas habilidades artísticas, tanto no eido da música como da pintura. Pero tamén pola súa traxectoria vital, xa que foi testemuño das tres grandes guerras que asolaron Europa durante a primeira metade do século XX. Na Primeira Guerra Mundial exerceu como enfermeira no hospital de Angôuleme, durante a Guerra Civil española presentouse como voluntaria para atender aos feridos do bando nacional no hospital aberto no Hotel da Toxa e durante a Segunda Guerra Mundial volveu a Angôuleme para protexer a súa casa, por aquel entón ocupada polos nazis».

«Sen dúbida, estes feitos fálannos da valentía dunha muller cunha clara vontade de tomar parte na realidade daqueles tempos», segundo relata a cambadesa Bea Laya.

Os seus últimos anos, durante as súas estancias en Cambados, estaba no pazo de Serantellos, onde faleceu o 11 de outubro de 1967, aos 82 anos de idade.

Foi enterrada no panteón familiar de estilo neogótico que se atopa aos pés das ruínas de Santa Mariña, a carón de seu pai Leon-Manuel-Anatole del Valle, da súa nai Lucie-Margarite-Amèlie Béchade, e da súa irmá María. Desde o ano 2016, o parque infantil situado fronte ao Concello leva o seu nome.