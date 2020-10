Francisco Leiro abre a exposición «Bronces» en Cambados

0

La Voz de Galicia

Cambados 01/10/2020

Este venres 2 de outubro abriranse as portas do pazo de Torrado para acoller a primeira exposición individual en 45 anos do escultor Francisco Leiro no seu Cambados natal.

O público poderá acceder á exposición a partir das 17 horas, logo da presentación aos medios de comunicación,ao mediodía, por parte do concelleiro de Cultura, Tino Cordal e o autor.

«Bronces», título da exposición, inclúe 45 pezas de bronce e bosquexos preparatorios de Leiro. «Podemos considerar esta mostra como unha das máis importante da historia recente de Cambados, completando así un ano de grande relevancia artística para a nosa vila», segundo subliñan desde a concellería de Cultura.

A exposición estará aberta ata o 10 de xaneiro e poderá visitarse de martes a domingo, en horario de 11.30 a 13.30 e de 17 a 20 horas.