La Xunta autoriza a Avigal a retomar la actividad tras incrementar la desinfección de la planta

Cambados 28/09/2020 17:38 h

La Consellería de Sanidade ha autorizado a la empresa Avigal a retomar su actividad, «toda vez que se confirmou o cumprimento das medidas e protocolos preventivos do coronavirus que se pautaron para atallar as cadeas de contaxio». La intensificación de los trabajos de desinfección, tanto en la fábrica como en las zonas comunes,lleva a la Xunta a tomar esta decisión. Desde Sanidade indican que «tras a detección de numerosos casos de coronavirus nos cribados realizados en pasadas datas na empresa, as medidas preventivas complementarias adoptadas durante esta pasada fin de semana pola devandita instalación avícola reforzaron ás implementadas dende o comezo do gromo, que se centraban na redución da produción, a realización de test rápidos aos traballadores, incluidos os de nova incorporación, o subministro de material de protección así coma as limpezas e desinfeccións periódicas».

En cualquier caso, «o protocolo preventivo da Consellería de Sanidade ante o coronavirus continúa vixente, cara a xestionar a incidencia deste gromo nesta empresa avícola, reforzando os cribados preventivos na procura de detección de casos, mantendo a coordinación e a comunicación permanente coa dita avícola, facendo seguemento e control da situación».

Desde que se detectó el brote en esta empresa, afincada en el polígono de Cambados, Sanidade ha computado un total de 110 casos entre trabajadores (78) y familiares (32).

Críticas del BNG en el Parlamento

Por otra parte, el BNG ha presentado una pregunta urgente en el Parlamento sobre el brote en esta empresa. Señalan los nacionalistas que «é moita a preocupación que xera no conxunto da comarca do Salnés, toda vez que as persoas que traballan nesta empresa residen en diferentes concellos da comarca e todo indica que poden ser moitas as persoas asintomáticas que estiveron días desenvolvendo actividades cotiáns con normalidade pola comarca, co que significa de multiplicación de contacto». Según los nacionalistas, «os días 12 e 13 de setembro xa había persoal con síntomas, con contactos con positivos que seguiron traballando, que a pesar desta situación mantiveron a actividade produtiva e até o sábado 26 non se pechou a empresa para proceder a limpar e desinfectar a nave a fondo». «Se unha empresa ten casos de positivos o normal é que de inmediato se tomen medidas drásticas para protexer a saúde das persoas que traballan nela e cortar a cadea de contaxios: realizar probas a todo o persoal, illamento inmediato dos contactos, desinfección das instalacións e parar a produción se hai un número de positivos que fan sospeitar un contaxio xeneralizado. Todo indica que nada diso se ten realizado na nave de Avigal en Cambados», dicen los nacionalistas, que están convencidos de que «tanto a empresa como a Xunta coñecían desde había días a existencia de positivos, a pesar do cal continuouse traballando».