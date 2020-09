Os Servizos Sociais de Cambados organizan talleres para os usuarios

0

La Voz de Galicia La Voz

Cambados 22/09/2020 16:31 h

Os Servizos Socias do Concello de Cambados van impartir unha serie de obradoiros monográficos co obxectivo de abordar temáticas concretas de xeito comunitario coas familias usuarias do servizo de apoio e educación familiar.

Falarase de alimentación saudable e hábitos saudables, ocio; xestión da economía doméstica; comunicación e resolución de conflitos; necesidades específicas de nenos e adolescentes, límites e normas; tipos de adiccións, consumo de substancias; educación afectivo sexual; autoestima e rematarase o 23 de decembro cun taller de como facer un menú de Nada, rico e económico. Ademais vaise realizar unha sesión a maiores que dependerá da petición dos destinatarios en función do seu interese, a través dos cuestionarios de avaliación.

Nestes talleres vanse traballar os contidos a través de dinámicas en grupo, «mantendo un feedback coas familias que permita compartir e debater as diferentes cuestión a tratar», segundo explican desde o goberno municipal.