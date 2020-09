Rocío, a muller que nunca fuxía dunha batalla

0

La Voz de Galicia R.E.

Cambados / La Voz 21/09/2020 12:42 h

Non hai moitos anos do descubrimento: Rocío Fernández fíxose mariscadora non hai tanto tempo. Descubriu na seca, no Sarrido, un mundo do que pagaba a pena formar parte. Implicouse con el -co seu traballo, coas súas compañeiras- con esa decisión e con ese entusiasmo que marcaban o seu carácter. Hai uns días, non moitos días, Rocío achegouse ata o punto de control das mariscadoras en Ribeira da Mouta, volveu pisar a area e compartíu con todas as mulleres coas que traballou un rato de charla e risas. «Parecía que estaba mellor», comenta, con pena, unha desas compañeiras de marea. Parecía que estaba mellor, pero o mal que lle foi detectado hai nove meses estaba, simplemente, xogando ao despiste. Rocío morreu, e a súa morte ten provocado unha profunda emoción en quen a coñeceu.

O funeral por Rocío terá lugar esta tarde, ás 17.45, na igrexa de Santa María Dozo. Unha hora máis tarde, será incinerada nun acto íntimo.

«Rocío é unha desas mulleres que chegan ao feminismo a hostias», din no seu perfil de Facebook as súas compañeiras de Abrazar á Naciña, o colectivo feminista que fundou en Cambados. Nesa asociación e nesa loita volcou os esforzos dos seus últimos anos, o seu gran de area para convertir este mundo noso nun mundo algo mellor. Non tivo tempo dabondo. O pasado mes de decembro, durante a cea de Nadal das mariscadoras, Rocío atopouse mal. Un médico díxolle que tiña mes e medio por diante; e despois a fin. Estaba trabucado: acadou Rocío vivir nove meses. Nove meses de batalla que remataron este domingo.