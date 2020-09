O Concello de Cambados levará a pleno facturas por valor de 127.508 euros

0

Cambados 16/09/2020 15:16 h

O Concello de Cambados vai levar no vindeiro pleno a aprobación de facturas por importe de 127.508,55 euros, correspondentes a gastos do pasado exercicio e que entraron por rexistro este ano, «o que permitirá poder abonar a totalidade das facturas pendentes de pago», segundo informa o concelleiro de Facenda, Xurxo Charlín. «Non é preciso realizar unha modificación de crédito en pleno, xa que a situación saneada das contas municipais permite que estas facturas sexan asumidas cos créditos existentes no presente orzamento mediante unha transferencia de crédito», abunda o edil.

Neste caso inclúense gastos puntuais, excepcionais e extraordinarios de obras e reparacións que foron realizadas con fondos municipais, así como facturas de gastos de distintas empresas de subministro e servizos, sendo a maior parte correspondentes a empresas de subministro eléctrico e gas natural.