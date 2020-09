Estafan a un cambadés 10.000 euros y la Guardia Civil alerta sobre el «SIM swapping»

0

La Voz de Galicia Bea Costa

Cambados 16/09/2020 15:29 h

Si recibe un mensaje de móvil sospechoso, ante la mínima duda respecto a su origen, no lo abra. Es la recomendación que vienen haciendo las autoridades desde hace tiempo al hilo del incremento de estafas que se están detectando vía on line. Las empresas no son las únicas víctimas. Los particulares también están en el punto de mira de los ciberdelincuentes, que por esta vía están consiguiendo hacerse con importantes sumas de dinero. La ignorancia o el exceso de confianza lleva a muchos a clicar en un enlace que llega en nombre del banco, de un servicio de mensajería u otra entidad, y abrir esa ventana es muy peligroso.

Un vecino de Cambados ha perdido cerca de 10.000 euros a través de varias transferencias fraudulentas de sus cuentas bancarias mediante una técnica conocida como «SIM swapping», consistente en la obtención de información de carácter personal a través de los móviles.

La Guardia Civil informa que está investigando a un vecino de Madrid como presunto autor de, al menos, una de las estafas que sufrió el cambadés. Las pesquisas se iniciaron el pasado mes de julio, cuando este denunció en el cuartel de la Guardia Civil de Sanxenxo que había sido víctima de varias estafas por Internet, y las diligencias están ahora en el Juzgado de Instrucción de Cambados, donde tendrá que comparecer la persona investigada por estos hechos.

Según explica la Guardia Civil, lo que buscan los ciberdelincuentes a través del «SIM swapping» es acceder a los códigos de verificación que empresas, plataformas y entidades bancarias suelen enviar a los dispositivos móviles de los usuarios. Ante esta situación, el instituto armado ofrece una serie de recomendaciones a la población para evitar caer en este engaño: limitar la información que se sube a las redes sociales; no proporcionar datos ante llamadas telefónicas que ofrecen premios o productos; exigir el borrado de los datos personales en servicios que ya no están en uso; evitar el robo/acceso de la correspondencia personal; mantener activas las notificaciones del proveedor de servicios telefónicos (e-mail, sms) de forma que alerte si alguien solicita un duplicado de la SIM; prestar atención a pérdida repentina de cobertura en los dispositivos móviles; revisar la actividad en las cuentas bancarias lo antes posible si los móviles dejan de funcionar y establecer parámetros biométricos para validar las operaciones (huella digital).