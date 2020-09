Un trabajador del Concello de Cambados, aislado en su domicilio al dar positivo

0

Cambados / la voz 14/09/2020 20:58 h

El Concello de Cambados ha activado el protocolo de prevención del Covid-19 después de que uno de sus trabajadores haya dado positivo. «O traballador deu positivo tras manter contacto cunha persoa enferma allea ao concello, motivo polo que o goberno local ofreceulles aos traballadores municipais que tiveron contacto directo con ese empregado a posibilidades de facer probas diagnósticas con cargo ao Concello, ademais de desinfectar as oficinas municipais», explican fuentes municipales.

La persona fue sometida a una prueba PCR el pasado jueves, en la que dio positivo y desde entonces está aislado con síntomas leves. «Tendo en conta que na casa consistorial de Cambados se respectan as medidas de distanciamento social e as recomendacións para evitar a propagación do coronavirus, dende Sanidade consideraron necesario facer as probas diagnósticas unicamente os traballadores e traballadoras municipais que tiveron contacto directo con el durante este fin de semana, dando o resto de traballadores municipais negativo nos resultados das probas PCR. Non obstante, os traballadores que mantiveron contacto directo co traballador que deu positivo van a teletraballar os vindeiros días», explican desde el Concello.

Cierre en Vilanova

Por otro lado, el Concello de Vilanova ha decidido cerrar las instalaciones municipales en las que se celebran actividades en espacios cerrados. Así lo anunció ayer el alcalde, Gonzalo Durán, que hizo un llamamiento a la tranquilidad y que explicó que la medida se toma por el número de casos en el área sanitaria.