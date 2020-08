La Feira de Oportunidades de Cambados arranca con colas

0

Cambados 14/08/2020

La Feira de Oportunidades de Cambados arrancó este viernes a las once de la mañana con colas en la acera. Hay ganas de gangas y con un aforo de 350 personas y previa toma de temperatura, el acceso al recinto es más lento que otros años.

Una vez en el paseo de A Calzada, el público se encuentra con una amplia oferta de ropa, calzado y complementos distribuidos en perchas y estanterías en las que cuelgan carteles de descuentos del 20 del 30 y hasta del 80 % y los socorridos «todo a 10 euros». Pero el covid-19 ha hecho que la del 2020 sea una feria diferente, y no solo porque haya mascarillas a la venta. Hasta el club Juventud de Cambados ha aprovechado la ocasión para montar su propio puesto. Además de poder comprarla, la mascarilla hay que llevarla puesta y el público no tiene la libertad de movimientos de otros años. Se ha establecido un circuito para facilitar las distancias de seguridad, en algún puesto se han instalado vallas delante de las zapatillas deportivas y en los bancos se colocaron carteles y cintas para que el personal no se siente.

Para que nadie se salte las normas, el recinto estaba ayer a primera hora tomado por personal de seguridad. A los chalecos amarillos fosforitos que salpicaban la feria había que sumar los uniformes de la policía local y la Guardia Civil, que también hizo acto de presencia.

A la inauguración no faltón la representación oficial. Por el Concello, acudieron los concejales Xurxo Charlín y Fernando Patricio, y por la asociación de comerciantes Zona Centro, su presidente, Juan Rey. La organización se mostró satisfecha con la buena respuesta del público ayer por la mañana, tanto por su masiva afluencia como por el cumplimiento de las normas.

«Quixemos facer a feira porque é importante para os comerciantes, pero priorizando sempre a saúde pública e os protocolos de seguridade. Era preciso botarlles unha man para que puideran vender o seu stok e tamén é unha forma de axudar aos veciños porque poden comprar a prezos reducidos. Pedimos desculpas porque a xente teña que esperar para entrar, pero teñen que comprender que hai que cumprir os protocolos de seguridade», indicó Charlín.

Juan Rey, por su parte, confía en que, además de segura, la feria resulte rentable para los 28 negocios que se han instalado en ella. El recinto permanecerá abierto hasta el domingo, en horario de 11 a 23 horas.