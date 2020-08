Cambados prescinde del riego de parques y jardines públicos para ahorrar agua

0

La Voz de Galicia B. C.

Cambados 10/08/2020 16:11 h

El consumo de agua se ha disparado en O Salnés este verano. El mes de julio batió una marca histórica —806.088 metros cúbicos— y todo apunta a que agosto acabará con cifras récord, habida cuenta de las altos niveles de ocupación en residencia vacacional. De momento, el río Umia lleva caudal suficiente —la semana pasada el embalse de Caldas tenía un nivel de ocupación del 66 %—, pero en los concellos ya saltaron las alarmas y empiezan a tomar medidas. Los de Meis y Meaño emitieron días atrás bandos municipales pidiendo a la población que modere el consumo de agua. El de Cambados ha ido un paso más allá y ha optado por suspender el riego de parques y jardines públicos «salvo casos puntuais xustificados», según informan desde la alcaldía.

A la población se le pide que limite a una vez al día, preferentemente al atardecer, el riego de jardines y fincas y que adopte otra serie de medidas como reducir la limpieza de fachadas y vehículos y que use sistemas de limpieza alternativos en las piscinas para evitar tener su vaciado y llenado posterior, a mayores de otras medidas en el ámbito doméstico. «En aras do interese público e aos efectos de non ter que tomar medidas máis restritivas, apelo ao civismo e solidariedade da veciñanza no uso da auga, continuando con todas as medidas necesarias, encamiñadas á utilización máis eficiente posible da mesma, reiterando consellos de aforro (busca de fugas, duchas en vez de baños, pechar as billas mentres non se utilicen, etc) xa coñecidos por todos e todas», se abunda en el bando.

Según el último balance del servicio de suministro de agua de la Mancomunidade do Salnés, Cambados pasó de un consumo de 90.758 metros cúbicos en julio de 2019 a 101.077 metros cúbicos en julio de 2020.