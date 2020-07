O propietario presentou unha queixa no Concello

Os operarios de Cambados cortan por erro as hedras dun muro dun terreo particular

cambados / la voz 27/07/2020 17:01 h

Unha familia do lugar da Balada, en Castrelo (Cambados), atopouse un día coa desagradable sorpresa de que o muro da leira da súa casa, que desde hai vinte anos estaba recuberto cunha hedra para tapar os antiestéticos bloques, quedou de novo ao descuberto. Os operarios municipais excedéronse nas súas funcións e cando facían a limpeza do camiño levaron por diante algo máis que maleza.

O afectado presentou unha queixa no Concello e o concelleiro de Obras e Servizos, Samuel Lago, recoñeceu que se tratou dun erro e pediu as desculpas correspondentes. Agora xa só se pode esperar a que as hedras volvan medrar.