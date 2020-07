Ana Pontón promete en Cambados defender el sector del mar «con unllas e dentes»

0

La Voz de Galicia Sara Dorado, B. C.

Cambados 08/07/2020 14:11 h

La candidata a las próximas elecciones autonómicas por el BNG, Ana Pontón, visitó esta mañana Cambados, recorriendo su costa hasta la zona de San Tomé, donde anunció su compromiso de mejorar el sector marítimo-pesquero y hacer de este un «eixo de desenvolvemento do país». Pontón calificó a la ría de Arousa como una de las más productivas de Galicia, pero atacó la gestión de los recursos que se ha llevado a cabo hasta ahora: «O BNG porá en marcha medidas que permitan que o sector teña un aliado no goberno e non o que leva pasando nestes anos, cun abandono importante que provoca que perdamos oportunidades de emprego. O BNG defenderá o sector con unllas e dentes».

La candidata prioriza la recuperación de los bancos de semilla y la necesidad de invertir en procesos de investigación que mejoren la producción y el cuidado del entorno. También se refirió a la situación de los trabajadores del mar y asegura que es necesario impulsar un convenio colectivo que regule sus condiciones laborales. La líder nacionalista se mostró especialmente preocupada por la situación de las mariscadoras al pedir que se reconozcan las dolencias profesionales así como los derechos como la jubilación anticipada debido a la dureza del trabajo.

Ana Pontón finalizó su intervención haciendo un llamamiento a las urnas el próximo día 12: «Podemos facer historia poñendo a unha muller na presidencia, con un goberno que defenda o sector pesqueiro e mariñaiero porque parte do noso país non se entendería sen esta relación co mar», concluyó.