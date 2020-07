De las aulas a trabajar en una empresa

0

La Voz de Galicia bea costa

cambados / la voz 05/07/2020 10:46 h

La Formación Profesional se está consolidando como una vía eficaz para hacerse un hueco en el mercado laboral y la colaboración entre Administración y empresas está dando sus frutos. Un buen ejemplo de ello es el Ciclo Superior de Sistemas de Telecomunicacións e Informáticos que se imparte en el instituto Francisco Asorey de Cambados. En su vertiente de FP Dual, cuatro de los cinco alumnos que acaban de terminar el curso están ya trabajando en empresas de Pontevedra y de Santiago. Los resultados obtenidos son más que óptimos, por encima, incluso, de las expectativas iniciales de los profesores. David Touceda, coordinador de esta modalidad en el departamento de Electrónica, confiesa que tenían sus dudas respecto a este formato, que se implantaba por primera vez en este centro, pero los resultados son más que positivos.

Un 80 % de contrataciones

«Esta modalidade representa vantaxes obvias para o alumnado, así como para as empresas, pois gozan dunha exención do 100 % da cota de alta do alumnado na Seguridade Social, xa que deste xeito, intégrase a formación académica e práctica, permitindo unha toma de contacto ampla entre as dúas partes. Segundo nos avanzan as empresas, prevese que un 80 % do alumnado do presente curso sexa contratado ao finalizar a FP Dual», según explica el departamento que dirige Asunción Moreno en el Asorey. Desde luego, en el caso del instituto cambadés así ha sido y confían en que se mantenga esta tendencia en el futuro. Los interesados en cursar los ciclos medio y superior de Telecomunicacións tienen poco tiempo para decidirse porque la matrícula se cierra este miércoles.

Cada vez son más los centros que se apuntan a la FP Dual, una fórmula que permite a los alumnos realizar prácticas remuneradas en centros de trabajo que, muchas veces, son la antesala de un contrato laboral.

La Consellería de Educación ha abierto el plazo de matrícula para el próximo curso en quince proyectos de FP Dual en la provincia de Pontevedra, entre los cuales se incluyen los institutos Fermín Bouza Brey de Vilagarcía y el IES de Valga.

En el primero se desarrolla un ciclo superior de Mecatrónica Industrial y en el segundo uno de Soldadura y Calderería, que se seguirá impartiendo el próximo curso con la colaboración de siete compañías radicadas en la comarca. La oferta de plazas formación profesional en Pontevedra incluye 9.436 plazas, de las 253 corresponden a la FP Dual.