Cambados implantará a zona 30 no centro urbano a partir do 1 de xullo

La Voz de Galicia

Cambados 13/06/2020

O Concello de Cambados implantará a zona 30 no centro urbano a partir do 1 de xullo. Os tramos afectados son os seguintes: rúa de acceso a Pinar do Rei, na PO-550 dirección centro de Cambados ao pasar a ponte de Castrelo; rúa Fonte da Brúa, unha vez incorporado desde a avenida de Castrelo en dirección centro urbano); rúa Santa Mariña na súa confluencia coa rúa do Castro, ao carón das ruínas de Santa Mariña); lugar O Cruceiro na incorporación á avenida de Vilariño; camiño do Cruceiro, cruce Vila Sistilo, para os vehículos que veñen da zona da Pedreira; rúa Terra Santa na súa incorporación á avenida do Salnés, para os vehículos que baixen da zona do Cruceiro; camiño Fonte do Río, para os vehículos procedentes da rúa Agrolongo na súa incorporación á avenida do Salnés; avenida de Vilagarcía dirección centro de Cambados, antes da súa confluencia coa rúa Carreira; avenida de Vilariño en dirección centro urbano; avenida de Castrelo á altura do número 1 en dirección ao centro urbano; rotonda de Tragove para vehículos procedentes do porto na súa incorporación ao Pombal; rúa Rosalía de Castro xunto ao cemiterio de Fefiñáns, na súa incorporación á avenida do Salnés, e a aldea da Modia, EP 9002, á altura do número 98.

En consecuencia, instalarase sinalización vertical coa limitación de velocidade de 30 quilómetros por hora cun panel complementario rotulado coa lenda «en todo o centro urbano».

Esta iniciativa parte da concellería de Seguridade Cidadá, Tráfico e Mobilidade, dirixida por Tino Cordal, de acordo cos informes da Policía Local de Cambados, que aconsellan e defenden a redución da velocidade no centro urbano. Nestas estradas rexístrase unha media mensual de seis accidentes de tráfico por alcance. O ano pasado houbo sesenta accidentes con máis de 120 persoas afectadas, algunhas delas feridas e con cuantiosos danos materiais. «Este Concello debe ter unha ‘visión 0’ en canto a accidentes de tráfico se refire porque todos e cada un deles son evitables. Apostar por unha prevención real e efectiva é sinónimo dunha sociedade intelixente e avanzada. Hai que reformular algúns aspectos do modelo de mobilidade urbana actual co fin de introducir gradualmente unha serie de cambios na súa ordenación», sinalan desde a concellería.

Eliminouse xa o tráfico pesado nalgunhas rúas e mellorouse a sinalización, «pero é necesario avanzar en canto a redución da velocidade máxima se refire». «Xa que logo —engade Cordal— é aconsellable tomar unha decisión global e obxectiva pensando na seguridade das persoas, primando esta por riba de calquera outro tipo de interese. Son as administracións públicas, o Concello neste caso, quen está na obriga de velar por elo. Así as cousas é necesario avanzar na pacificación do tránsito, e que as formulacións de ordenación urbana se constrúan pacificando a mobilidade e calmando o tráfico. Sen dúbida, a redución da velocidade fará de Cambados unha vila máis segura e amable na circulación».

«Ademais de incrementar a seguridade viaria, esta medida reducirá a contaminación atmosférica e acústica e mellorará considerablemente a calidade de vida no núcleo urbano. E traerá como beneficio unha redución do número de accidentes, mellorará a integración dos distintos usuarios da vía pública e medio ambiente urbano, a convivencia cidadá e a expresión da vida social, como xa se ten demostrado noutros concellos da comarca do Salnés e da provincia de Pontevedra».