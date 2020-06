Hospitalizada una pareja de Sanxenxo tras una colisión múltiple

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia López Penide

Pontevedra / La Voz 06/06/2020 12:29 h

Una pareja de Sanxenxo, ambos veinteañeros, tuvieron que ser evacuados de madrugada en una ambulancia del 061 hasta el Hospital de O Salnés tras resultar heridos en una colisión múltiple. El siniestro se produjo a la altura de Castrelo, en la localidad pontevedresa de Cambados, de tal modo que el conductor de un Audi A4, D. P. O., de 27 años, y la copiloto, E. V. C., de 28, se quejaban de dolores cervical y torácicos, precisaron desde Protección Civil de Cambados.

Por su parte, desde el 061 precisaron que la colisión múltiple en la que se vieron implicados hasta tres vehículos tuvo lugar en torno a la una y media de la madrugada en la carretera PO-550 en circunstancias que no han trascendido. Fue un particular el que se puso en contacto con la central autonómica de coordinación de emergencias, desde la que se solicitó «a intervención dos efectivos do servizo municipal de Protección Civil, do persoal médico de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, dos axentes da Garda Civil de Tráfico, dos Bombeiros de Ribadumia e dos membros da agrupación de voluntarios de Protección Civil da localidade».

Tras el traslado de los heridos, los agentes de Tráfico han asumido la instrucción de las diligencias para esclarecer todas las circunstancias que rodean a este accidente. De hecho, hasta el lugar de la colisión se desplazó el Equipo de Atestados y la patrulla de la Guardia Civil de Cambados.