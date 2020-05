Vilagarcía abrirá mañana su mercado de productos frescos

0

La Voz de Galicia bea costa

cambados / la voz 03/05/2020 21:00 h

La Xunta permite celebrar mercados locales de productos agroalimentarios a partir de este lunes y Vilagarcía será el primero de los concellos de la comarca en reabrir el suyo. Lo hará este martes, solo con puestos de productos perecederos, que se instalarán en los alrededores de la plaza de abastos. Para poder comprar ropa y calzado habrá que esperar a una nueva fase de la desescalada. La prioridad es la alimentación, por ello, otra de las medidas que se van a aplicar a partir de esta semana es la ampliación del aforo de la plaza (hasta ahora solo de sesenta persona) con el fin de evitar las colas que se produjeron días atrás. El lunes, la concejala de Promoción Económica, Alba Briones, tiene una reunión con los portavoces del colectivo, a fin de establecer la nueva distribución de puestos hasta que se pueda volver a la normalidad.

El Concello de Cambados es otro de los que ha puesto fecha a la reapertura de su mercado. Será el miércoles 13 de mayo -siempre que la evolución de la alerta sanitaria lo permita-, tan solo para una docena de puestos de productos agroalimentarios y en un nuevo emplazamiento: Rúa Nova. Esta medida se inscribe en el plan de reactivación económica local diseñado por el gobierno local, en el que se incluye la creación de una plataforma de venta on line para el comercio y la hostelería.

A medida que se vaya avanzando en el calendario, el mercado se abrirá a otros sectores y, entonces, se hará necesario ocupar más espacio. Los planes del bipartito de trasladar el mercado desde el paseo marítimo a la calle Hospital -cambio previsto para junio- tendrán que esperar dado que los requisitos de separación entre puestos que exige la Xunta por razones de seguridad sanitaria requieren de una mayor disponibilidad de terreno, que solo puede proporcionar la explanada portuaria.

En otros ayuntamientos todavía no han tomado una decisión respecto a este tema, caso de Meis, Vilanova, A Illa y O Grove, y no todos los alcaldes ven factible secundar las directrices de la Consellería do Medio Rural. El regidor de O Grove, José Antonio Cacabelos, lo considera inviable. «En Galicia, esa medida, o cambia o no va a ser aplicable. Aquí, el mercadillo está todo ocupado, es muy difícil guardar las distancias y desde luego, el Concello no va decidir qué vendedores van a poder vender y cuales no. Además, se trata de una actividad en la que hay una gran aglomeración de gente y necesitaríamos kilómetros de extensión para tomar las precauciones que indica la Xunta. Sinceramente, suena muy bien, pero en la práctica es imposible».