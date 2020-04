Varias denuncias durante la madrugada del domingo a jóvenes que «ían ou regresaban da casa de amigos»

0

vilagarcía / la voz 27/04/2020 21:45 h

Poco a poco, los rigores del confinamiento se irán relajando. Será tan poco a poco, dice el Gobierno, como dicte la situación sanitaria. Este fin de semana han sido los niños los que han podido poner los pies en la calle de nuevo, tras un largo encierro. Para los próximos días se aguarda el levantamiento de otras restricciones... Pero todo va mucho más lento de lo que a todos nos gustaría, y eso hace que algunos caigan en la tentación de saltarse las normas. Según informó ayer Ravella, este fin de semana se han registrado varias denuncias durante la noche del sábado al domingo. A esas horas intempestivas «rexistráronse traslados indebidos en coche, na maioría dos casos de mozos que ían ou regresaban de casa de amigos». Sostienen desde Ravella que señala que «aínda así, o incumprimento das normas segue sendo moi minoritario».

En cualquier caso, el Concello de Vilagarcía hizo un llamamiento «á responsabilidade individual á hora de cumprir as normas». Algo que parece haberse hecho de forma más que razonable el domingo. «A primeira xornada de saída dos nenos e nenas ás rúas e espazos abertos acompañados por adultos transcorreu sen ningún tipo de incidencia». «Agás casos puntuais, como o dunha nai que permitiu que a súa filla se subise a un columpio, non houbo ningún tipo de incidente. Na praia de Concha-Compostela, por exemplo, houbo ao longo do día unha media de 30 e 40 persoas, mantendo distancias de seguridade moito máis alá das recomendadas. O tránsito polas rúas tamén foi modélico», aseguran desde el Concello de Vilagarcía, desde donde han querido felicitar a sus vecinos por el «comportamento exemplar» demostrado por la mayoría en estas circunstancias extraordinarias.

En Cambados

Palabras muy similares utiliza el gobierno local de Cambados para analizar lo ocurrido en esta localidad el domingo. «A actividade nas rúas foi normal, malia ser a primeira vez que pais e fillos podían volver á rúa despois de seis semanas de confinamento; non houbo ningún tipo de incidente», y ni la policía ni protección civil tuvieron que actuar en ningún caso.

Pero el confinamiento sigue, y ambos concellos quisieron ayer poner énfasis en que a partir del próximo fin de semana se ampliarán los grupos que pueden salir a la calle. Y por esa razón han solicitado a sus vecinos que sigan siendo extremadamente cuidadosos a la hora de cumplir las normas de prevención y seguridad.