Abandona a su perro de raza peligrosa en el refugio cambadés y se disculpa

La Voz de Galicia

cambados / la voz 20/02/2020 10:43 h

Chico apareció ayer por la mañana atado a la puerta de la clínica del refugio de animales de Cambados, situada en la avenida de A Coruña, en unos pasos de la plaza de Fefiñáns. No es un perro cualquiera ni la forma de abandonarlo es la habitual. Se trata de una raza peligrosa, cruce de bóxer con stanford, y su dueño lo dejó con una nota en la que informa de que no puede hacerse cargo del animal. «Siento mucho hacer esto. Se llama Chico, es muy buen perro y muy buen amigo. De verdad que no tengo otra solución. Por favor, buscadle un buen sitio. Si me queréis denunciar, lo entiendo, lo siento», escribió el autor, que incluso firma la misiva.

Tampoco hubiera sido complicado localizarlo. El can tiene chip y, además, su dueño había acudido ya en noviembre al refugio pidiendo ayuda para buscarle una nueva familia. Sería la tercera, porque Chico ya tuvo anteriormente otros propietarios, según la información que manejan en la protectora.

El episodio colmó el vaso de la paciencia de Olga Costa, la presidenta de la asociación. «Esto no puede ser, hay que pararlo, nosotros no podemos hacernos cargo de estos animales». De modo que ayer mismo presentó una denuncia en el cuartel de la Guardia Civil -situado al otro lado de la calle- y tenía intención de hacer lo propio, vía administrativa, ante la Xunta de Galicia. La policía local también ha levantado acta sobre lo sucedido. El propietario se enfrenta, como poco, al pago de una multa, «pero a él le da igual porque dice que es insolvente y ya está».

Chico es el sexto perro de raza peligrosa que ingresa en las instalaciones del refugio cambadés, lo cual agrava el problema de espacio que registran las instalaciones, dado que estas razas precisan una jaula individual. «Por los seis perros de raza peligrosa dejamos de acoger a otros 24, que sí pueden compartir jaula». A ello hay que sumar el hecho de que pueden resular animales agresivos que requieren un trato especial. «El suyo no es un problema de comportamiento, es una cuestión genética, y lo peor es que están criándose y vendiéndose sin ningún tipo de control». Costa pone así el foco en otro problema al que, a su juicio, no se le está prestando la atención debida por parte de las autoridades. «La gente no es consciente de lo que tiene en casa y los cría y los vende aunque no se puede hacer, y cuando no pueden hacerse cargo de ellos, los abandonan».

En el refugio cambadés están acostumbrados a encontrarse perros a las puertas de sus instalaciones de Treviscoso (Corvillón), pero nunca se había dado el caso de toparse con uno de raza peligrosa al pie de la clínica, y con nota incorporada. «Además el perro estaba sin bozal en un sitio por el que pasan un montón de gente».

Los otros cinco perros de razas peligrosas a los que le dan techo fueron recogidos por la policía local en el rural, y, por supuesto, no son los únicos que habitan las jaulas de los centros de acogida. En el refugio de Vilagarcía, por ejemplo, hay entre cuatro y cinco. Pese a las características de este tipo de razas, hay motivo para la esperanza. En Vilagarcía han adoptado en los últimos tiempos a dos ejemplares y en Cambados aspiran a que Chico encuentre pronto un nuevo hogar.

