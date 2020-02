Abandona a su perro de raza peligrosa con una nota: «Lo siento mucho, no tengo otra opción»

0

arousa / la voz 20/02/2020 10:43 h

Chico apareció ayer por la mañana atado a la puerta de la clínica del refugio de animales de Cambados, situada en la avenida de A Coruña, en unos pasos de la plaza de Fefiñáns. No es un perro cualquiera ni la forma de abandonarlo es la habitual. Se trata de una raza potencialmente peligrosa, cruce de bóxer con stanford, y su dueño lo dejó con una nota en la que informa de que no puede hacerse cargo del animal. «Siento mucho hacer esto. Se llama Chico, es muy buen perro y muy buen amigo. De verdad que no tengo otra solución. Por favor, buscadle un buen sitio. Si me queréis denunciar, lo entiendo, lo siento», escribió el autor, que incluso firma la misiva.

Tampoco hubiera sido complicado localizarlo. El can tiene chip y, además, su dueño había acudido ya en noviembre al refugio pidiendo ayuda para buscarle una nueva familia. Sería la tercera, porque Chico ya tuvo anteriormente otros propietarios, según la información que manejan en la protectora.

El episodio colmó el vaso de la paciencia de Olga Costa, la presidenta de la asociación. «Esto no puede ser, hay que pararlo, nosotros no podemos hacernos cargo de estos animales». De modo que ayer mismo presentó una denuncia en el cuartel de la Guardia Civil -situado al otro lado de la calle- y tenía intención de hacer lo propio, vía administrativa, ante la Xunta de Galicia.