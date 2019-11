La bola de un bombo decidirá el jefe sustituto de la policía de Cambados

0

La Voz de Galicia bea costa

cambados / la voz 07/11/2019 22:38 h

No es una lotería, pero casi. Los tres oficiales que se presentaron para ocupar la plaza de jefe sustituto de la Policía Local de Cambados, en virtud de las bases convocadas por el Concello para este fin, compitieron atendiendo a sus méritos, pero no ha sido suficiente. Dos de ellos, Alejandro Falcón y Santiago Otero empataron a puntos y el tribunal calificador optó por resolver la situación a través de un sorteo, con bombo incluido. A las nueve de la mañana de este viernes, el salón de plenos será escenario de una situación inédita. Allí se ubicará un bombo, similar a los que se usan en el juego del bingo -que el Concello tuvo que conseguir de forma expresa para la ocasión- y en su interior se introducirán dos bolas con los nombres de los aspirantes. La que salga en primer lugar determinará quién ejercerá de jefe de la policía local cuando el inspector, Maximino Cid, esté de vacaciones -como ocurre actualmente-, de baja o ausente por otra contingencia.

Con este procedimiento, el gobierno local quiere poner fin a la provisionalidad que imperaba a la hora de organizar el mando policial a falta de jefe titular, que llevó a que pasaran por este puesto varios agentes en los últimos años. Y en la mañana del viernes, el azar determinará si esta responsabilidad recaerá, ya de forma permanente, en Otero Padín o en Falcón Guerra, ambos con una amplia experiencia en el cuerpo.

Criterio objetivo e imparcial

La ley ampara otras fórmulas para resolver situaciones de este tipo. De haber sido mujer una de las aspirantes, se le daría prioridad a ella a la hora de ocupar el puesto, pero no es el caso. Tampoco se optó por dejar el asunto a expensas de pruebas físicas de resistencia y velocidad, de modo que el tribunal calificador se decantó por un sorteo «

visto que se presenta como criterio obxectivo, imparcial e onde os aspirantes empatados, que amosan mérito e capacidade, teñen a mesma probabilidade de resultar elixidos

», según resolvió por unanimidad.

Esta vez no hay políticos de por medio y el acto estará presidido por el secretario municipal. En principio, el asunto no debería tener más recorrido, aunque todavía queda abierta la posibilidad de la impugnación, una vía que, a la vista del polémico historial que acumula la Policía Local de Cambados, no se puede descartar.