Dos médicos de PAC ampliaron su guardia para atender el servicio matinal ordinario del centro de salud de Cambados

La Voz de Galicia pablo penedo

vilagarcía / la voz 28/07/2019 05:00 h

Las teóricas excepciones se han instalado como la preocupante y peligrosa regla en la atención primaria gallega, en general, y arousana, en particular. El déficit de recursos humanos dispuestos por el Sergas en los centros de salud y los Puntos de Atención Continuada (PACs) está generando situaciones de precariedad asistencial que motivan la queja recurrente de los profesionales, llevados al límite de sus posibilidades. Ayer Vilagarcía y Cambados experimentaron dos nuevos episodios en esta línea.

En Cambados el problema arrancó a primera hora de la mañana. Los dos médicos contratados por el Sergas para el primer turno del fin de semana del PAC, de 3 de la tarde de ayer a 8 de la mañana de hoy domingo, tuvieron que adelantar su jornada laboral, e iniciar su contrato a las 8 de la mañana de hoy. El motivo, explicó Eduardo Díaz, uno de los dos galenos en cuestión, fue que «ningún dos médicos das consultas dos centros de saúde de Cambados, da Illa, de Ribadumia e de Meis que rotan os sábados pola mañá» para prestar el servicio ordinario de primaria en la villa del albariño «estaban dispoñibles, entre vacacións, baixas.... E tivemos que ir dous de PAC».

De esta manera, los dos facultativos se vieron forzados a estirar de 17 a 24 horas su jornada. El PAC cambadés sí estuvo cubierto ayer y al menos hasta las 8 de la mañana de hoy por el personal fijado en el protocolo del Sergas. Esto es, los dos médicos apuntados, un administrativo, y dos enfermeras, una de noche.

Ratio de consultas desbocada

Díaz, que en la noche del pasado día 24 había tenido que abandonar pasadas las diez de la noche por orden del Sergas el PAC de Pontevedra para cubrir un hueco en el de Baltar, Portonovo, explica que «o Sergas ten disposta unha ratio de 30 consultas de urxencias por garda -de 17 horas, de 3 de la tarde a 8 de la mañana-. Inda non son as 4 da tarde, e desde as 8 da mañá xa levo 50».

Tal y como se temía en la víspera, ayer el PAC de Vilagarcía arrancaba su servicio de fin de semana a las 3 de la tarde sin el médico de refuerzo que el protocolo del Sergas ha fijado para los fines de semana estivales en el centro la capital arousana. Preguntamos en el PAC si el motivo había sido la recolocación del galeno en otro punto de atención de la comarca. Un profesional de San Roque nos contesta: «Xa non é onde o mandaron. Como teñen pouco persoal, no Sergas limítanse a dicirnos que non o poñen, que ‘Non tedes reforzo’, e punto. Xa non teñen vergoña».