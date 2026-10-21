A Illa se hace con un edificio decomisado a Marcial Dorado para dedicarlo a vivienda pública
A ILLA
A ILLA DE AROUSA · Exclusivo suscriptores
El inmueble, situado en el entorno de O Xufre, está a medio construir: son 15 viviendas y dos bajos que se pueden reconvertir para su uso residencial21 oct 2026 . Actualizado a las 17:18 h.
El Concello de A Illa de Arousa ha decidido adquirir al Plan Nacional sobre Drogas un edificio de 15 viviendas que en su día fue decomisado al narcotraficante Marcial Dorado. El ejecutivo local pretende destinar