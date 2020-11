A Caravana morada contra a violencia de xénero visita A Illa

0

La Voz de Galicia La Voz

A IllaA 11/11/2020 16:49 h

Este xoves 12 de novembro a Caravana morada estará no Concello de A Illa, na praza do Concello,, de 16 a 21 horas. Esta iniciativa serve para informar, asesorar e facer visible o rexeitamento do acoso e as agresións de xénero.

Nesta iniciativa participan profesionais especializados en psicoloxía contra a violencia de xénero, criminoloxía e técnicos en igualdade e o obxectivo é chegar a todos os concellos. Distribuirase mil pulseiras e un millar de folletos informativos.