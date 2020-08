Presentan na Illa o libro  «Inchadiña Branca Vela»

A publicación recolle fotografías da ruta marítima nada no 2013 para conmemorar o 150 aniversario de «Cantares gallegos»

A Illa 05/08/2020 21:00 h

La Fundación Rosalía de Castro presenta este xoves, ás 20 horas no salón de plenos do Concello da Illa de Arousa, o libro de fotografías Inchadiña Branca Vela, que inclúe 101 imaxes das sete edicións desta actividade que leva organizando esta entidade desde 2013. No acto estarán presentes o autor, Eduardo Rivo; Salvador Allo, presidente da Asociación Cultural Dorna da Arousa; Anxo Angueira, presidente da Fundación Rosalía, e o alcalde da Illa, Carlos Iglesias.

A travesía Inchadiña Branca Vela, que se celebrou por primeira vez en 2013 para celebrar o 150 aniversario da publicación de Cantares gallegos, xurdiu como iniciativa das xentes da cultura marítima para honrar a unha autora que falaba das dornas que subiran Ulla arriba no seu tempo. «Ao longo destes sete anos teñen participado unha chea de embarcacións tradicionais de todo o país: desde ducias de dornas chegadas desde toda a ría de Arousa (sobre todo da Illa), ata gamelas da ría de Vigo, botes de Ribadeo, lanchas xeiteiras e moitas máis. A travesía foi sempre a mesma: desde a praia fluvial de Vilarello en Cordeiro (Valga) ata Padrón, onde se lle rendeu unha homenaxe a Rosalía diante da súa estatua no Espolón de Padrón», segundo explica a organización.

Eduardo Rivo (Ourense, 1976) é cirurxián torácico e fotógrafo autodidacta, pertencente ao grupo Galeoska (galegos coa arte) e membro da escola de navegación tradicional de Dorna.