Un alijo de 6.500 toneladas de cocaína fue localizado en el 2003 a bordo del pesquero South Sea VITOR MEJUTO

Un hombre de 74 años falleció la tarde del lunes en el hospital Txagorritxu, en Vitoria, de una enfermedad común. Había ingresado con un pronóstico muy pesimista. Pero las horas previas a su fallecimiento provocaron una revolución en el mayor centro médico de Álava, según fuentes internas de Osakidetza. Porque el paciente no era quien figuraba en la documentación presentada al registrarse. La identidad era falsa. En realidad se trataba de Carlos Somoza: el exyerno y mano derecha de Manuel Charlín Gama, histórico líder —ya fallecido— del clan de los Charlines.

Somoza ingresó en Urgencias con una identidad ficticia porque llevaba huido de la justicia desde otoño del 2009, cuando la Audiencia Nacional le condenó a once años y medio de prisión por su liderazgo en una potente red de transporte de cocaína desde Latinoamérica a España. Esa sentencia penal cerró un operativo conjunto de la Policía Nacional y del Servicio de Vigilancia Aduanera (Aduanas) culminada seis años antes —en octubre del 2003— con el abordaje del barco South Sea en aguas portuguesas, a ochenta millas de Lisboa.

El buque se dirigía a Vilagarcía para desembarcar alrededor de 6.600 kilogramos de droga, ocultos en el doble casco y valorados entonces en unos 210 millones de euros. En aquel momento se consideró la mayor aprehensión de esta sustancia estupefaciente en Galicia. Hubo 41 detenidos —de diferentes nacionalidades—, de los que 19 acabaron con penas reales de cárcel.

Once años y medio de prisión

Los investigadores señalaron a Somoza como «el cerebro» de la trama y «representante de una organización colombiana» que financiaba el alijo. Aunque en un principio le pidieron 21 años entre rejas, al final quedaron en once años y medio tras alcanzar un acuerdo previo con la Fiscalía.

En realidad fue una cortina de humo para ganar tiempo, porque ni se presentó a la lectura del fallo en la Audiencia Nacional ni entró motu proprio en ningún centro penitenciario. A partir de ahí, este tribunal emitió una orden de busca y captura internacional con su nombre aún vigente, 17 años después. «Hubiera prescrito a los veinte años, en el 2029», detallan medios judiciales conocedores del expediente.

El lunes, horas antes de su muerte, se presentó en Txagorritxu uno de sus hijos. Tuvo al menos dos vástagos con Teresa Charlín, de la que se separó hace tiempo. Este familiar directo reveló a los facultativos a quién intentaban ayudar en realidad. «A partir de ahí se activaron todas las alarmas internas y se avisó a la Ertzaintza», desvela personal del hospital vitoriano consultado.

Efectivos de la comisaría de Portal de Foronda se presentaron en su habitación -ubicada en la cuarta planta del hospital-, le leyeron sus derechos e informaron de su detención. Más simbólica que real debido a su deteriorado estado físico. La Audiencia Nacional también recibió «un aviso de su localización», confirman desde su sede madrileña.

Un pensionista más

Por lo descubierto hasta la fecha por la Ertzaintza, Somoza llevaría «al menos un año» residiendo en la capital alavesa amparado en esa identidad ficticia. El capo narco se las habría ingeniado para pasar desapercibido con una vida de lo más discreta, como un pensionista más. Se desconoce si todavía ejercía alguna influencia o autoridad sobre los actuales responsables del clan de los Charlines, que continúa activo en Galicia tras experimentar un relevo generacional.

«Lo de utilizar documentación falsa ya lo hizo antes», alumbran policías nacionales. En febrero del 2002, tras ser acusado de un delito de blanqueo de capitales vinculado al clan de los Charlines, Somoza se volatilizó hasta su detención en octubre del 2003 durante la captura del South Sea. Tiempo después quedó en libertad gracias a la demora en la instrucción del caso y cuando llegó el día de la lectura de la sentencia, optó por desaparecer.

La sorpresiva aparición de su hijo —que no reside en el País Vasco— el pasado lunes podría deberse a una finalidad económica. «Hasta la fecha, Somoza figuraba como persona desaparecida. Así que al certificarse su fallecimiento de manera oficial en Txagorritxu, sus herederos podrán reclamar sus bienes, que se supone que serán abundantes, tanto en inmuebles como en dinero», vaticinan fuentes judiciales.