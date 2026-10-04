Un hombre agrede e insulta al alcalde de Vilagarcía cuando estaba en una fiesta

Alberto Varela, alcalde de Vilagarcía (PSOE) MARTINA MISER

El alcalde de Vilagarcía (PSOE), Alberto Varela, fue víctima de una agresión mientras estaba asistiendo a un cumpleaños en un céntrico local de hostelería de la calle Méndez Núñez. Según relata el regidor, los hechos tuvieron lugar alrededor de las siete de la tarde cuando un vecino, al que ya había expulsado del pleno en alguna ocasión, se acercó a él y le dio dos palmadas en la espalda. Posteriormente, lo agarró por el cuello mientras profería insultos como «rojos de mierda» o «iros de putas con Ábalos». Varela, que en un principio era reacio a contar lo sucedido, decidió hacerlo para llamar la atención sobre lo peligroso que es normalizar los insultos a la clase política. También anunció que mañana mismo presentará la correspondiente denuncia.

«El mensaje que estamos dando a la gente de que se puede insultar se está convirtiendo en el caldo de cultivo perfecto para que algún día pase algo grave de verdad», argumentó. Siempre según la versión del alcalde, el hombre se le acercó cuando estaba en el exterior de un conocido pub de la ciudad y, sin mediar palabra, le pegó en la espalda. El regidor le pidió que parara y fue entonces cuando lo cogió por el cuello. De forma inmediata intervinieron otras personas que estaban en la fiesta, que separaron al agresor. El alcalde llamó de inmediato a la Policía Local y a la Policía Nacional, que se personaron en el lugar.

Cuando los agentes llegaron el hombre ya se había ido, aunque está perfectamente identificado. El regidor, que dudó mucho en si hacer público este incidente, presentará el lunes la correspondiente denuncia. «Llamamos a la policía básicamente por si volvía y volvía a liarla, fue todo muy desagradable», argumenta. Pero si decidió hablar del tema fue porque «me preocupa el mensaje que tenía este hombre», de insultar en base a una ideología política. Varela argumenta que proferir insultos contra la clase política se está normalizando, «sucede en todas las manifestaciones de la derecha. Vienen a pedir que se defienda Ceuta y acaban insultado al presidente del Gobierno», añade.

De hecho, este mismo individuo había ya sido expulsado del pleno cuando acudió para protestar por los ruidos de los locales nocturnos que hay en la ciudad. Entonces, amenazó con volver al pleno y sacar un arma . «Lo que oye la gente es socialistas al paredón, porque todos son como Ábalos y cualquier día vamos a tener una desgracia. Tenemos que poner mesura en los mensajes porque se está creando un ambiente irrespirable y eso va a provocar que nadie quiera entrar en política», concluyó el regidor vilagarciano.

El regidor publicó un mensaje en sus redes sociales sobre lo sucedido, en el que lamenta que los hechos empañaran la celebración de un amigo pero, sobre todo, lamenta que su hija pequeña tuviera que presenciar los hechos. «Viu como un día de festa se convertía en algo distinto. Hoxe segue preguntándome por que ese home quixo pegarnos e au aínda non sei que contarlle», afirma. El regidor también se siente «na obriga moral de manifestar a miña máis profunda repulso aos violentos e aos impulsores do odio» y concluye alegando que «ningunha idea é tan importante como a que promove a compresión e a empatía. O odio unca vai crear futuro».