La iglesia de Sobrán sufre su cuarto robo con destrozos en solo diez días

Martina Miser

Hace diez días, el sacristán de la iglesia parroquial de Sobrán, José Óscar Renda, se encontró a su llegada al templo con una imagen desoladora. Uno o varios individuos se habían colado con nocturnidad y alevosía en su interior empleando una escalera, con la que alcanzaron la cristalera del presbiterio para romperla con la piedra de una lápida. A la vista del escenario que dejaron a su paso, su único afán habría sido intentar forzar los cajetines de los lampadarios, las máquinas de velas eléctricas que los feligreses prenden con sus monedas. Si el primer suceso resultó preocupante, su cansina repetición, con hasta cuatro allanamientos de la iglesia vilaxoanesa en el tiempo transcurrido desde el primer episodio hasta este miércoles, ha generado una mezcla de preocupación y profundo malestar en la parroquia, empezando por la persona que se encarga de velar por el mantenimiento diario de un templo singular. Tanto por la riqueza patrimonial de su construcción románica, como por acabar emparentada con una de las muchas líneas de investigación sobre el origen de Cristóbal Colón.

José Andrés Renda volvía este miércoles a encontrarse con el mismo o muy parecido escenario al que halló dos días consecutivos la semana anterior y el lunes de la presente. En esta ocasión, explica el sacristán, el o los autores de los hechos optaron por colarse por la cristalera de la capilla nueva de la iglesia, inaugurada hace escasos años, que linda con el cementerio, circunstancia esta que los amparaba de ser vistos de noche. De nuevo, emplearon una piedra como ariete, en este caso «grandísima», apunta Renda, tanto como para decir que «una sola persona no la puede levantar» lo que lo lleva a concluir la participación de más de un caco. Tirados por el suelo, los tres lampadarios, maltrechos y con pinta de que pudieran haber prestado sus últimos servicios a la parroquia.

«Intentaron ir a por el dinero, pero no hay», ya que más allá de alguna moneda suelta, cuenta el sacristán, tras cada misa se retira el efectivo depositado por los fieles en los lampadarios y los cepillos. «Van a lo mismo siempre y lo único que hacen es destrozar, porque casi no tienen que llevarse, y quién paga todo esto, lo tenemos que pagar la comunidad parroquial», se lamenta Renda. Una factura que se podría elevar hasta los 12.000 euros en cálculos del responsable del mantenimiento diario del templo de Sobrán, más de la mitad para la reparación o, en el peor de los casos, sustitución de los lampadarios, con un coste por unidad que cifra en unos 3.000 euros.

Investigación policial

La parroquia de Sobrán presentó denuncia por cada uno de los robos en la comisaría de la Policía Nacional de Vilagarcía de Arousa. Con el último allanamiento todavía fresco, el equipo de la policía científica ha pasado ya tres veces para tomar muestras y, desvela José Óscar Renda, entre el material recogido hay rastros de sangre. Con ello, y con la información que maneja la Policía Nacional sobre sospechosos habituales de la zona empeñados en no salir de su radar, parece que descubrir al autor o autores de los robos al templo de Sobrán resulta cuestión de tiempo. El temor de Renda es que, hasta entonces, pueda encontrarse con más imágenes como las que ha tenido que ver en estos últimos diez días al abrir las puertas de la iglesia a su cuidado.

El párroco contrata una alarma para el templo y los otros dos a su cargo, Vilanova y Baión

Reitera el sacristán de la iglesia parroquial de Sobrán que nada de valor va a hallar en ella ningún amante de lo ajeno que aspire a compensar su delito con un buen botín que lo saque de pobre. Pero la reiteración de los asaltos violentos al templo y el modus operandi empleado le hacen creer que de poco o nada valdrán sus palabras por cuanto sus sospechas no apuntan, ni mucho menos, a especialistas en desvalijar objetos de valor, sino a delincuentes movidos, opina, por sus dependencias.

Sea como fuere, el sacerdote de Sobrán, Manuel Folgar Otero, ha contratado un servicio de alarma con la que elevar la protección del templo, informa su sacristán. Una alarma para la iglesia de Sobrán, y otras tantas para las otras dos parroquias en la zona a cargo de don Manuel, la de San Juan de Baión y la de San Ciprián de Vilanova de Arousa. De hecho, señala José Óscar Renda, la compañía de seguridad contratada por el párroco acudía en la mañana de este mismo miércoles a Sobrán para instalar el servicio, con intención de hacer lo propio en Baión y Vilanova antes de acabar la jornada.

Intento en Sobradelo

La medida no parece exagerada a tenor de lo visto. El sacristán de Sobrán desvela que solo unos días antes del primer robo en su iglesia hubo un intento de allanamiento en el templo vecino de Sobradelo: «Rompieron la cerradura, pero no pudieron entrar porque tiene trancas por dentro».