Un incendio calcina un vehículo municipal en Cambados

Martina Miser

Cambados no gana para sustos estás últimas semanas. Está noche pasada un incendio calcinó completamente el vehículo municipal que utilizan los trabajadores del obradoiro de empleo de la localidad. El foco se inició pasadas las once de la noche y provocó una intensa humareda y unas violentas llamas que asustaron a los vecinos de la zona de A Pastora, donde se encuentra el taller.

El Servizo Municipal de Emerxencias de Cambados intervino en la zona, llevando a cabo la extinción del vehículo, que se encontraba estacionado en la parte trasera de la nave. Aplicaron espumógenos para evitar que pudiese resurgir.Posteriormente se realizaron labores de ventilación del inmueble mediante el uso de turboventiladores para evacuar todo el humo acumulado.

También se desplazaron al lugar efectivos de la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación. Asimismo, los Bombeiros do Salnés se personaron en el lugar cuando las llamas ya habían sido extinguidas.

No es el primer incidente que sufra la nave del obradoiro, que esta misma semana fue objeto de un violento robo. Los asaltantes se llevaron un teléfono, pero destrozaron varios ordenadores y televisiones, además de la puerta del local, que fue forzada. La Guardia Civil también investiga estos hechos